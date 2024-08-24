https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bursada-cocuk-parkinda-yangin-1087220518.html
Bursa'da çocuk parkında yangın
Bursa'da çocuk parkında yangın
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir çocuk parkında çıkan yangında oyun grupları yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T16:10+0300
2024-08-24T16:10+0300
2024-08-24T16:10+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
bursa
çocuk parkı
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087220107_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_04535ea2dd2f7a8f8b1b6d231bc30db3.jpg
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında oyun gruplarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, zemindeki kauçuk kaplamaya sıçrayan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de parka gelerek yetkililerden bilgi aldı.Parktaki oyun gruplarının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ordudaki-cocuklarin-park-isteriz-eylemi-sonuc-verdi-gereken-neyse-yapilacak-1086688417.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087220107_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_607a1f2d403547035f04cb4518e5dc22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, çocuk parkı, yangın
bursa, çocuk parkı, yangın
Bursa'da çocuk parkında yangın
Bursa'da bir çocuk parkında çıkan yangında oyun grupları yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında oyun gruplarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, zemindeki kauçuk kaplamaya sıçrayan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de parka gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Parktaki oyun gruplarının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.