https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bursada-cocuk-parkinda-yangin-1087220518.html

Bursa'da çocuk parkında yangın

Bursa'da çocuk parkında yangın

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir çocuk parkında çıkan yangında oyun grupları yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T16:10+0300

2024-08-24T16:10+0300

2024-08-24T16:10+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

bursa

çocuk parkı

yangın

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında oyun gruplarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, zemindeki kauçuk kaplamaya sıçrayan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de parka gelerek yetkililerden bilgi aldı.Parktaki oyun gruplarının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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bursa, çocuk parkı, yangın