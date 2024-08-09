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Ordu'daki çocukların 'park isteriz' eylemi sonuç verdi: 'Gereken neyse yapılacak'
Ordu'daki çocukların 'park isteriz' eylemi sonuç verdi: 'Gereken neyse yapılacak'
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Altınordu ilçesinde mahallelerinde park olmayan çocuklar bir araya gelerek 'park' yapılması için eylem yaptı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T19:39+0300
2024-08-09T19:39+0300
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Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup çocuk, mahallede oyun parkı yapılması istedği ile eylem yaptı.‘Park isteriz' sloganı atan çocukların talepleri sosyal medyada ilgi görürken mahalle sakinleri çocuk parkına ihtiyaç olduğunu, çocukların oyun oynamak için yerlerinin bulunmadığını söylediler.'Sokaklarda oynayamıyoruz, park istiyoruz'Mahallede çocukların eylemine öncülük eden 10 yalındaki Zümra Akkaya, “Sokaklarda araçlar geçiyor ve o nedenle oynayamıyoruz. Bazı kişiler binaların önünde oynamamıza izin vermiyorlar, buraya park yapılırsa en azından burada oynarız ve güzel olur. Televizyonda farklı bir ilde çocuklar ‘park isteriz' diye bağırıyorlardı, ben arkadaşlarıma söyledim ve biz de yapmak istedik. Park yapılırsa parkta oynarız” diye konuştu.'Uzaklara gitmek istemiyoruz'Yiğit Dursun Demir (12), mahallelerinde bulunan boşluğun parka çevrilmesini ve uzaklara gitmek istemediklerini söyledi. Mahallelerine park yapılmasını istediklerini ifade eden Demir, “Buraya park yapılsın diye böyle bir eylem yapmak istedik” ifadelerine yer verdi.14 yaşındaki Buğra Kağan Çiçek de mahallede park olmadığı için çok sıkıldıklarını, bu nedenle böyle bir eylem yaptıklarını belirtti.'Mahallemize yakışmıyor'Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Çelebi, alana park yapılması için görüşmeler yaptıklarını ancak çok fazla ilerleme kaydedemediklerini söyledi. Muhtar Çelebi, “2024 yılındayız ve mahallemize yakışmayan bu görüntüden mahallemizi yakışır hale gelmesini istediğimiz bir görüntüye kavuşmak istiyoruz. Karşıyaka büyük bir mahalle olmasına rağmen bir tane parkı ve 2 tane de çamlık alanı var. Bu da mahallemize ve bize yakışmıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana bunu yaptırmak için, inşaatlaşma süreci bitmiş olan bu alanın parkına kavuşması için elimden gelen bütün yazışmaları yaptım, ilgililerden destek istedik. En sonunda çocuklarımız özveriyle böyle bir eylem yapma kararı aldılar ve biz de sonuna kadar destekliyoruz” dedi.Muhtar Nail Çelebi, açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:'Gereken neyse yapılacak'Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, park yapılması için gerekli incelemelerin ardından park yapılması için çalışma başlatacaklarını belirtti.Tepe açıklamasında, "Sadece geleceğin liderleri değil bugünün de ortakları çocuklarımızın sesini duyuyorum. Tüm minik eylemcilerin gözlerinden öpüyorum. Gereken neyse yapılacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/istanbul-havalimani-avrupanin-zirvesinde-olimpiyatlarin-duzenlendigi-parisi-geride-birakti-1086684917.html
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ordu, altınordu, çocuk parkı, eylem
ordu, altınordu, çocuk parkı, eylem

Ordu'daki çocukların 'park isteriz' eylemi sonuç verdi: 'Gereken neyse yapılacak'

19:39 09.08.2024
© İHA / SELİM KUŞCU-AW264262Ordu'da mahallelerinde park olmayan çocuklar bir araya gelerek, 'park' yapılması için eylem yaptı.
Ordu'da mahallelerinde park olmayan çocuklar bir araya gelerek, 'park' yapılması için eylem yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© İHA / SELİM KUŞCU-AW264262
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde mahallelerinde park olmayan çocuklar bir araya gelerek 'park' yapılması için eylem yaptı.
Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup çocuk, mahallede oyun parkı yapılması istedği ile eylem yaptı.
Park isteriz' sloganı atan çocukların talepleri sosyal medyada ilgi görürken mahalle sakinleri çocuk parkına ihtiyaç olduğunu, çocukların oyun oynamak için yerlerinin bulunmadığını söylediler.

'Sokaklarda oynayamıyoruz, park istiyoruz'

Mahallede çocukların eylemine öncülük eden 10 yalındaki Zümra Akkaya, “Sokaklarda araçlar geçiyor ve o nedenle oynayamıyoruz. Bazı kişiler binaların önünde oynamamıza izin vermiyorlar, buraya park yapılırsa en azından burada oynarız ve güzel olur. Televizyonda farklı bir ilde çocuklar ‘park isteriz' diye bağırıyorlardı, ben arkadaşlarıma söyledim ve biz de yapmak istedik. Park yapılırsa parkta oynarız” diye konuştu.

'Uzaklara gitmek istemiyoruz'

Yiğit Dursun Demir (12), mahallelerinde bulunan boşluğun parka çevrilmesini ve uzaklara gitmek istemediklerini söyledi.
Mahallelerine park yapılmasını istediklerini ifade eden Demir, “Buraya park yapılsın diye böyle bir eylem yapmak istedik” ifadelerine yer verdi.
14 yaşındaki Buğra Kağan Çiçek de mahallede park olmadığı için çok sıkıldıklarını, bu nedenle böyle bir eylem yaptıklarını belirtti.

'Mahallemize yakışmıyor'

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Çelebi, alana park yapılması için görüşmeler yaptıklarını ancak çok fazla ilerleme kaydedemediklerini söyledi.
Muhtar Çelebi, “2024 yılındayız ve mahallemize yakışmayan bu görüntüden mahallemizi yakışır hale gelmesini istediğimiz bir görüntüye kavuşmak istiyoruz. Karşıyaka büyük bir mahalle olmasına rağmen bir tane parkı ve 2 tane de çamlık alanı var. Bu da mahallemize ve bize yakışmıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana bunu yaptırmak için, inşaatlaşma süreci bitmiş olan bu alanın parkına kavuşması için elimden gelen bütün yazışmaları yaptım, ilgililerden destek istedik. En sonunda çocuklarımız özveriyle böyle bir eylem yapma kararı aldılar ve biz de sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
Muhtar Nail Çelebi, açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:

Biz hızlı bir şekilde bu parkın yapılmasını ancak günümüz çağına uygun şekilde yapılmasını istiyoruz. Artık vakit kaybetmenin bir anlamı yok, çok maliyeti olduğunu da düşünmüyorum. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Burası Altınordu Belediyesine ait, mahallemizde şuan 6 tane park yeri var ve en yapılaşması bitmiş olanlardan bir tanesi burası. Acilen bunların yapılmasını istiyoruz, artık buralar börtü böcek yuvası oldu.

'Gereken neyse yapılacak'

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, park yapılması için gerekli incelemelerin ardından park yapılması için çalışma başlatacaklarını belirtti.
Tepe açıklamasında, "Sadece geleceğin liderleri değil bugünün de ortakları çocuklarımızın sesini duyuyorum. Tüm minik eylemcilerin gözlerinden öpüyorum. Gereken neyse yapılacak" dedi.
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