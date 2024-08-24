https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/besiktas-felix-uduokhaiyi-kadrosuna-katiyor-1087205815.html
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor
Sputnik Türkiye
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol stoper olan Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor. Beşiktaş yönetimi oyuncuyu birkaç... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T10:42+0300
2024-08-24T10:42+0300
2024-08-24T10:42+0300
spor
beşiktaş
augsburg
stoper
felix uduokhai
transfer
giovanni van bronckhorst
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Beşiktaş Teknik Direktör Van Bronckhorst'un isteği ve onayı doğrultusunda sol stoper Felix Uduokhai transferini bitirme aşamasına geldi.27 yaşındaki sol stoper Felix Uduokhai'yi, Beşiktaş yönetimi birkaç gün içinde sağlık kontrolünden geçmesi için İstanbul'a getirmeyi planlıyor.Sol stoper için Augsburg ile anlaşan Beşiktaş, Uduokhai'yi geçtiğimiz ay İstanbul'a davet edip Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdirmişti. Bir süredir bu transfer için müzakereler yürüten Beşiktaş, Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.Evrak işlemlerinin de halledilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.2020'den bu yana Augsburg forması giyiyorduAugsburg ile sözleşmesi gelecek yı bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.2020'den bu yana Augsburg forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/besiktas-luganoyla-deplasmanda-3-3-berabere-kaldi-1087162631.html
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beşiktaş, augsburg, stoper, felix uduokhai, transfer, giovanni van bronckhorst
beşiktaş, augsburg, stoper, felix uduokhai, transfer, giovanni van bronckhorst
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol stoper olan Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor. Beşiktaş yönetimi oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirmeyi planlıyor.
Beşiktaş Teknik Direktör Van Bronckhorst'un isteği ve onayı doğrultusunda sol stoper Felix Uduokhai transferini bitirme aşamasına geldi.
27 yaşındaki sol stoper Felix Uduokhai'yi, Beşiktaş yönetimi birkaç gün içinde sağlık kontrolünden geçmesi için İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Sol stoper için Augsburg ile anlaşan Beşiktaş, Uduokhai'yi geçtiğimiz ay İstanbul'a davet edip Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdirmişti. Bir süredir bu transfer için müzakereler yürüten Beşiktaş, Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.
Evrak işlemlerinin de halledilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
2020'den bu yana Augsburg forması giyiyordu
Augsburg ile sözleşmesi gelecek yı bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
2020'den bu yana Augsburg forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.