https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/besiktas-felix-uduokhaiyi-kadrosuna-katiyor-1087205815.html

Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor

Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor

Sputnik Türkiye

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol stoper olan Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi kadrosuna katıyor. Beşiktaş yönetimi oyuncuyu birkaç... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T10:42+0300

2024-08-24T10:42+0300

2024-08-24T10:42+0300

spor

beşiktaş

augsburg

stoper

felix uduokhai

transfer

giovanni van bronckhorst

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074819860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6992bc8e3ad39ee4143cbef66c8f2039.jpg

Beşiktaş Teknik Direktör Van Bronckhorst'un isteği ve onayı doğrultusunda sol stoper Felix Uduokhai transferini bitirme aşamasına geldi.27 yaşındaki sol stoper Felix Uduokhai'yi, Beşiktaş yönetimi birkaç gün içinde sağlık kontrolünden geçmesi için İstanbul'a getirmeyi planlıyor.Sol stoper için Augsburg ile anlaşan Beşiktaş, Uduokhai'yi geçtiğimiz ay İstanbul'a davet edip Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdirmişti. Bir süredir bu transfer için müzakereler yürüten Beşiktaş, Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.Evrak işlemlerinin de halledilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.2020'den bu yana Augsburg forması giyiyorduAugsburg ile sözleşmesi gelecek yı bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.2020'den bu yana Augsburg forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/besiktas-luganoyla-deplasmanda-3-3-berabere-kaldi-1087162631.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, augsburg, stoper, felix uduokhai, transfer, giovanni van bronckhorst