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Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı
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Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı
Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-3 berabere kaldı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano takımı ile Beşiktaş, İsviçre'nin Thun kentinde bulunan Stockhorn Arena'da karşılaştı. Beşiktaş takımı oyuncusu Al-Musrati, attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
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Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

23:24 22.08.2024 (güncellendi: 23:30 22.08.2024)
© AA / Piero CruciattiBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA / Piero Cruciatti
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano takımı ile Beşiktaş, İsviçre'nin Thun kentinde bulunan Stockhorn Arena'da karşılaştı. Beşiktaş takımı oyuncusu Al-Musrati, attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
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