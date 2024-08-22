https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/besiktas-luganoyla-deplasmanda-3-3-berabere-kaldi-1087162631.html
Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı
Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-3 berabere kaldı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T23:24+0300
2024-08-22T23:24+0300
2024-08-22T23:30+0300
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano takımı ile Beşiktaş, İsviçre'nin Thun kentinde bulunan Stockhorn Arena'da karşılaştı. Beşiktaş takımı oyuncusu Al-Musrati, attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
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Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı
23:24 22.08.2024 (güncellendi: 23:30 22.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano takımı ile Beşiktaş, İsviçre'nin Thun kentinde bulunan Stockhorn Arena'da karşılaştı. Beşiktaş takımı oyuncusu Al-Musrati, attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.