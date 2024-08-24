https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/almanyadaki-bicakli-saldiriyi-isid-ustlendi-1087229275.html
Almanya'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi
Almanya'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi
Sputnik Türkiye
Reuters'da yer alan habere göre Almanya'nın Solingen kentinde üç kişinin ölümüne ve sekiz kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıyı IŞİD'in üstlendiği... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
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Saldırıyı gerçekleştiren kişiyi 'IŞİD'in bir askeri' olarak tanımlayan militan grup, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Saldırıyı Filistin'deki ve dünyadaki diğer Müslümanların intikamını almak için gerçekleştirdi" cümlesine yer verildi.Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wuest, Cuma akşamı kentteki bir festival sırasında gerçekleşen saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirmişti.Polis saldırganın yakalanması için insan avı başlatmış ve yetkililer 15 yaşında bir çocuğu gözaltına aldıklarını ve bu kişinin saldırganla bağlantılı olup olmadığını araştırdıklarını söylemiştiler.Wuest gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu saldırı ülkemizin kalbini vurdu” dedi.İçişleri Bakanı Nancy Faeser yetkililerin saldırganı yakalamak için ellerinden geleni yaptıklarını aktarmıştı.Terör olayı olarak değerlendirilmiştiSöz konusu saldırı, Almanya'nın batısındaki kentin pazar meydanı olan Fronhof'ta, 650. kuruluş yıldönümünü kutlayan bir festival kapsamında canlı müzik gruplarının çaldığı sırada gerçekleşmişti.Duesseldorf savcılığından Markus Caspers, yetkililerin saldırıyı olası bir terör olayı olarak değerlendirdiklerini, çünkü bilinen başka bir neden olmadığını ve kurbanların birbiriyle ilgisiz göründüğünü söylemişti.Bir polis yetkilisi olan Thorsten Fleiss, saldırganın kurbanlarının boğazlarını hedef almış gibi göründüğünü dile getirmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz X'te yaptığı bir paylaşımda, “Fail hızlı bir şekilde yakalanmalı ve yasaların izin verdiği ölçüde cezalandırılmalıdır” cümlelerini kaydetmişti.Solingen Belediye Başkanı Tim-Oliver Kurzbach gazetecilere yaptığı açıklamada “Şok ve keder içindeyiz” cümlelerini kaydetmişti.Yetkililer hafta sonu festivalinin geri kalanını iptal etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/solingende-uc-kisinin-oldugu-bicakli-saldiriyla-ilgili-15-yasinda-bir-supheli-gozaltina-alindi--1087225853.html
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almanya, solingen, saldırı, işid, daeş, olaf scholz, nancy faeser
almanya, solingen, saldırı, işid, daeş, olaf scholz, nancy faeser
Almanya'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi
22:04 24.08.2024 (güncellendi: 22:05 24.08.2024)
Reuters'da yer alan habere göre Almanya'nın Solingen kentinde üç kişinin ölümüne ve sekiz kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıyı IŞİD'in üstlendiği belirtildi. Söz konusu açıklamaya ilişkin herhangi bir kanıt sunulmazken yetkililer saldırganın IŞİD ile arasında bir bağ olup olmadığının da henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişiyi 'IŞİD'in bir askeri' olarak tanımlayan militan grup, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Saldırıyı Filistin'deki ve dünyadaki diğer Müslümanların intikamını almak için gerçekleştirdi" cümlesine yer verildi.
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wuest, Cuma akşamı kentteki bir festival sırasında gerçekleşen saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirmişti.
Polis saldırganın yakalanması için insan avı başlatmış ve yetkililer 15 yaşında bir çocuğu gözaltına aldıklarını ve bu kişinin saldırganla bağlantılı olup olmadığını araştırdıklarını söylemiştiler.
Wuest gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu saldırı ülkemizin kalbini vurdu” dedi.
İçişleri Bakanı Nancy Faeser yetkililerin saldırganı yakalamak için ellerinden geleni yaptıklarını aktarmıştı.
Terör olayı olarak değerlendirilmişti
Söz konusu saldırı, Almanya'nın batısındaki kentin pazar meydanı olan Fronhof'ta, 650. kuruluş yıldönümünü kutlayan bir festival kapsamında canlı müzik gruplarının çaldığı sırada gerçekleşmişti.
Duesseldorf savcılığından Markus Caspers, yetkililerin saldırıyı olası bir terör olayı olarak değerlendirdiklerini, çünkü bilinen başka bir neden olmadığını ve kurbanların birbiriyle ilgisiz göründüğünü söylemişti.
Bir polis yetkilisi olan Thorsten Fleiss, saldırganın kurbanlarının boğazlarını hedef almış gibi göründüğünü dile getirmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz X'te yaptığı bir paylaşımda, “Fail hızlı bir şekilde yakalanmalı ve yasaların izin verdiği ölçüde cezalandırılmalıdır” cümlelerini kaydetmişti.
Solingen Belediye Başkanı Tim-Oliver Kurzbach gazetecilere yaptığı açıklamada “Şok ve keder içindeyiz” cümlelerini kaydetmişti.
Yetkililer hafta sonu festivalinin geri kalanını iptal etmişti.