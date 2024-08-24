Adana'da domates yüklü kamyonet devrildi

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Azerbaycan resmen başvurdu
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Antalya'da görüldü: Denize girenlerin yaralarını tedavi ediyor
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Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
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‘ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı’
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Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
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Atatürk’ün ilk kaptanlarından Mustafa Ekizler’in heykelindeki güvercin çalındı
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Girdaba yakalanan dünyanın en büyük buzdağı, bilim insanları arasında tartışma yarattı
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Başlık: Uzmanı uyardı: 7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir
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Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi
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Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
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Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
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Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
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Belediye başkanının makam odasındaki eşyalar borç nedeniyle haczedildi
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