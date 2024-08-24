https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/abdde-savcilik-timur-cihantimurun-turkiyeye-iadesini-talep-etti-1087212239.html

ABD'de savcılık Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini talep etti

ABD'de savcılık Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini talep etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T11:56+0300

2024-08-24T11:56+0300

2024-08-24T11:56+0300

türkiye

abd

boston

eylem tok

timur cihantimur

mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg

ABD’nin Boston kentinde, ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un yargı süreci devam ediyor. Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını talep etti. Levy, mahkemeden Cihantimur’un taksirle adam öldürme suçundan Türkiye’ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesini ve bu kararın ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi. Cihantimur’un avukatları ise tahliye talebinde bulundu ve savunmalarında, Cihantimur’un annesinin kararıyla ABD’ye gittiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/eylem-tok-mahkemeye-mektup-yazdi-yemek-yiyemiyorum-1086647124.html

türkiye

boston

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, boston, eylem tok, timur cihantimur, mahkeme