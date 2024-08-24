https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/abdde-savcilik-timur-cihantimurun-turkiyeye-iadesini-talep-etti-1087212239.html
ABD'de savcılık Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini talep etti
ABD'de savcılık Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini talep etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T11:56+0300
2024-08-24T11:56+0300
2024-08-24T11:56+0300
türkiye
abd
boston
eylem tok
timur cihantimur
mahkeme
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ABD’nin Boston kentinde, ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un yargı süreci devam ediyor. Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını talep etti. Levy, mahkemeden Cihantimur’un taksirle adam öldürme suçundan Türkiye’ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesini ve bu kararın ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi. Cihantimur’un avukatları ise tahliye talebinde bulundu ve savunmalarında, Cihantimur’un annesinin kararıyla ABD’ye gittiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/eylem-tok-mahkemeye-mektup-yazdi-yemek-yiyemiyorum-1086647124.html
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abd, boston, eylem tok, timur cihantimur, mahkeme
abd, boston, eylem tok, timur cihantimur, mahkeme
ABD'de savcılık Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini talep etti
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Savcılık Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi.
ABD’nin Boston kentinde, ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un yargı süreci devam ediyor.
Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını talep etti. Levy, mahkemeden Cihantimur’un taksirle adam öldürme suçundan Türkiye’ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesini ve bu kararın ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi.
Cihantimur’un avukatları ise tahliye talebinde bulundu ve savunmalarında, Cihantimur’un annesinin kararıyla ABD’ye gittiğini belirtti.