https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/biden-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketinin-icerigini-acikladi-1087201541.html

Biden, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketinin içeriğini açıkladı

Biden, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketinin içeriğini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi kapsamında hava savunma sistemleri füzeleri ve anti-drone ekipmanları verileceğini belirtti. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T22:59+0300

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dünya

joe biden

vladimir zelenskiy

askeri yardım

hava savunma sistemi

füze

tanksavar füze

beyaz saray

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde daha önce açıklanan yeni askeri yardım paketinin içeriği ile ilgili bilgi verdiği belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede ABD Başkanı, dahaönce açıklanan yeni askeri yardım paketi kapsamında Kiev'e ülkenin kritik altyapı tesislerini korumaya yönelik hava savunma sistemi füzeleri, anti-drone ekipmanı ve tanksavar füzelerinin yanı sıra cephe hattındaki askerleri korumak için mobil füze rampaları ve mühimmat verileceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/pentagon-abd-karsi-saldiri-icin-ukrayna-ordusuna-amerikan-silahlari-kullanmasina-izin-veriyor-1087163732.html

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joe biden, vladimir zelenskiy, askeri yardım, hava savunma sistemi, füze, tanksavar füze, beyaz saray