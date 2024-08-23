https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yok-universite-kayitlarini-2-eylule-kadar-uzatti-1087192107.html
YÖK üniversite kayıtlarını 2 Eylül’e kadar uzattı
YÖK üniversite kayıtlarını 2 Eylül’e kadar uzattı
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerine herhangi bir nedenden kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:27+0300
2024-08-23T16:27+0300
2024-08-23T16:27+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
kayıt
üniversite
üniversite sınavı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/07/1076117708_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8eb80ea2d27f5379390ce8f0c975bf70.jpg
YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/nesli-tehlikede-olan-orfoz-baligi-denize-atilan-plastik-siseye-sikisti-son-dakikada-kurtarildi-1087191093.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/07/1076117708_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1bf01f704680ca1a55e92e850b3afe2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yükseköğretim kurulu (yök), yök, kayıt, üniversite, üniversite sınavı
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yükseköğretim kurulu (yök), yök, kayıt, üniversite, üniversite sınavı
YÖK üniversite kayıtlarını 2 Eylül’e kadar uzattı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerine herhangi bir nedenden kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu.
YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek."