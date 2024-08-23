https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yesim-oruc-bmnin-moldova-koordinatoru-olarak-atandi-1087178226.html

Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı

Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye’den Yeşim Oruç'un BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandığını duyurdu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T11:38+0300

2024-08-23T11:38+0300

2024-08-23T11:38+0300

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bm

birleşmiş milletler (bm)

stephane dujarric

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

yeşim oruç

moldova

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük bilgilendirme toplantısında atamayı ''Yeni bir yerleşik koordinatörümüz var ve o da Moldova'da yeni yerleşik koordinatör olarak görevine başlayan Türkiye'den Yeşim Oruç'' sözleriyle duyurdu.Oruç'un kalkınma alanında 25 yıllık deneyimi olduğunu vurgulayan Dujarric, ''Guyana'da Yerleşik Koordinatör, Washington'da BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Arnavutluk'ta UNDP Ülke Müdürü, Romanya'da UNDP Yerleşik Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı'' açıklamasını yaptı. Yeşim Oruç'un, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Orta Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi ve Yale Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında lisans derecesi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dem-parti-ilce-esbaskanlarina-gozalti--1087177029.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, yeşim oruç, moldova