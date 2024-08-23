Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de çiftçi eylemleri yayılıyor: ‘Tarımda önemli bir krizle karşı karşıyayız’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İş kazalarında bugün iş güveninliği uzmanının önemini konuşuyoruz
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci anlatıyor: Ateşkes sürecinde son durum ne?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Zelenskiy'nin bu açıklaması neredeyse savaşa sebebiyet vermektir. Toprak bütünlüğümüz hedef alınmıştır'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
17:39
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:26
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
07:09
4 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
07:20
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
07:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
08:10
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden Zelenskiy'e ‘ekümenik’ tepkisi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kiraların en çok arttığı 10 ilçe belli oldu
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yesim-oruc-bmnin-moldova-koordinatoru-olarak-atandi-1087178226.html
Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı
Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye’den Yeşim Oruç'un BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandığını duyurdu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T11:38+0300
2024-08-23T11:38+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
yeşim oruç
moldova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087176874_0:61:401:286_1920x0_80_0_0_fcfce19fdbd83cf7aa55dd3e3eb4d9f3.jpg
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük bilgilendirme toplantısında atamayı ''Yeni bir yerleşik koordinatörümüz var ve o da Moldova'da yeni yerleşik koordinatör olarak görevine başlayan Türkiye'den Yeşim Oruç'' sözleriyle duyurdu.Oruç'un kalkınma alanında 25 yıllık deneyimi olduğunu vurgulayan Dujarric, ''Guyana'da Yerleşik Koordinatör, Washington'da BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Arnavutluk'ta UNDP Ülke Müdürü, Romanya'da UNDP Yerleşik Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı'' açıklamasını yaptı. Yeşim Oruç'un, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Orta Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi ve Yale Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında lisans derecesi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dem-parti-ilce-esbaskanlarina-gozalti--1087177029.html
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087176874_0:24:401:324_1920x0_80_0_0_a381829d916f6c494e89c658e78593b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, yeşim oruç, moldova
bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, yeşim oruç, moldova

Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı

11:38 23.08.2024
© FotoğrafYeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı
Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye’den Yeşim Oruç'un BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandığını duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük bilgilendirme toplantısında atamayı ''Yeni bir yerleşik koordinatörümüz var ve o da Moldova'da yeni yerleşik koordinatör olarak görevine başlayan Türkiye'den Yeşim Oruç'' sözleriyle duyurdu.
© FotoğrafYeşim Oruç
Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
Yeşim Oruç
© Fotoğraf
Oruç'un kalkınma alanında 25 yıllık deneyimi olduğunu vurgulayan Dujarric, ''Guyana'da Yerleşik Koordinatör, Washington'da BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Arnavutluk'ta UNDP Ülke Müdürü, Romanya'da UNDP Yerleşik Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı'' açıklamasını yaptı. Yeşim Oruç'un, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Orta Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi ve Yale Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında lisans derecesi bulunuyor.
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da DEM Parti ilçe eş başkanlarına gözaltı
11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала