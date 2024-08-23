https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dem-parti-ilce-esbaskanlarina-gozalti--1087177029.html

İstanbul'da DEM Parti ilçe eş başkanlarına gözaltı

İstanbul'da DEM Parti ilçe eş başkanlarına gözaltı

Sputnik Türkiye

DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

dem parti

gözaltı

gözaltı kararı

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DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların nedeni ise henüz öğrenilemedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/istanbulda-insaatta-rehineli-soygun-800-bin-lira-degerinde-hirdavat-calindi--1087173027.html

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Sputnik Türkiye

dem parti, gözaltı, gözaltı kararı