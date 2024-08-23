https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dem-parti-ilce-esbaskanlarina-gozalti--1087177029.html
İstanbul'da DEM Parti ilçe eş başkanlarına gözaltı
İstanbul'da DEM Parti ilçe eş başkanlarına gözaltı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T11:35+0300
2024-08-23T11:35+0300
2024-08-23T11:37+0300
türkiye
dem parti
gözaltı
gözaltı kararı
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DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların nedeni ise henüz öğrenilemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/istanbulda-insaatta-rehineli-soygun-800-bin-lira-degerinde-hirdavat-calindi--1087173027.html
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dem parti, gözaltı, gözaltı kararı
dem parti, gözaltı, gözaltı kararı
İstanbul'da DEM Parti ilçe eş başkanlarına gözaltı
11:35 23.08.2024 (güncellendi: 11:37 23.08.2024)
DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltıların nedeni ise henüz öğrenilemedi.