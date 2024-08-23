https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yesilirmaktaki-kirlilik-balik-olumlerine-neden-oluyor--1087192237.html
Yeşilırmak'taki kirlilik balık ölümlerine neden oluyor
Yeşilırmak'taki kirlilik balık ölümlerine neden oluyor
Sputnik Türkiye
Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Ölümlere kirliliğin neden olduğu belirtilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:28+0300
2024-08-23T16:28+0300
2024-08-23T16:29+0300
yaşam
kızılırmak
balık
toplu balık ölümleri
kirlilik
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Yeşilırmak'ın Tersakan Çayı ile birleştiği noktada görülen balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri inceleme başlatarak su ve balıklardan numune aldı.Ölü ve baygın balıkları kesinlikle tüketmeyinÖlü ve baygın balıkların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, “Solungaçların rengi bize balık hastalıklarının şifrelerini verir. Yeşilırmak'taki balıkların solungaçları koyu kahverengi ve siyaha yakın renkte. Yeşilırmak'taki balıklar zor şartlarda ve ölmenin kıyısında yaşıyor. Çünkü Yeşilırmak çok kirli” dedi.'Bilinçsiz tarım uygulamaları kirliliği artırıyor'Evsel ve endüstriyel atıkların yanı sıra bu dönemdeki bilinçsiz tarım uygulamalarının da kirliliği artırdığına değinen Çelik, “Bu döneme özel kirlilik bilinçsiz tarım, gübreleme uygulamalarıdır. Bunlar yüzeysel ve yer altı sularıyla birlikte Yeşilırmak'a akıyor. Aynı zamanda su debisi de düşük olduğu için çok konsantre bir kirlilikle karşı karşıyayız” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-korfezinde-binlerce-olu-balik-kiyiya-vurmustu-olum-nedenleribellioldu-1087094727.html
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kızılırmak, balık, toplu balık ölümleri, kirlilik
kızılırmak, balık, toplu balık ölümleri, kirlilik
Yeşilırmak'taki kirlilik balık ölümlerine neden oluyor
16:28 23.08.2024 (güncellendi: 16:29 23.08.2024)
Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Ölümlere kirliliğin neden olduğu belirtilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Yeşilırmak'ın Tersakan Çayı ile birleştiği noktada görülen balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri inceleme başlatarak su ve balıklardan numune aldı.
Ölü ve baygın balıkları kesinlikle tüketmeyin
Ölü ve baygın balıkların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, “Solungaçların rengi bize balık hastalıklarının şifrelerini verir. Yeşilırmak'taki balıkların solungaçları koyu kahverengi ve siyaha yakın renkte. Yeşilırmak'taki balıklar zor şartlarda ve ölmenin kıyısında yaşıyor. Çünkü Yeşilırmak çok kirli” dedi.
'Bilinçsiz tarım uygulamaları kirliliği artırıyor'
Evsel ve endüstriyel atıkların yanı sıra bu dönemdeki bilinçsiz tarım uygulamalarının da kirliliği artırdığına değinen Çelik, “Bu döneme özel kirlilik bilinçsiz tarım, gübreleme uygulamalarıdır. Bunlar yüzeysel ve yer altı sularıyla birlikte Yeşilırmak'a akıyor. Aynı zamanda su debisi de düşük olduğu için çok konsantre bir kirlilikle karşı karşıyayız” diye konuştu.