https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yesilirmaktaki-kirlilik-balik-olumlerine-neden-oluyor--1087192237.html

Yeşilırmak'taki kirlilik balık ölümlerine neden oluyor

Yeşilırmak'taki kirlilik balık ölümlerine neden oluyor

Sputnik Türkiye

Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Ölümlere kirliliğin neden olduğu belirtilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T16:28+0300

2024-08-23T16:28+0300

2024-08-23T16:29+0300

yaşam

kızılırmak

balık

toplu balık ölümleri

kirlilik

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Yeşilırmak'ın Tersakan Çayı ile birleştiği noktada görülen balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri inceleme başlatarak su ve balıklardan numune aldı.Ölü ve baygın balıkları kesinlikle tüketmeyinÖlü ve baygın balıkların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, “Solungaçların rengi bize balık hastalıklarının şifrelerini verir. Yeşilırmak'taki balıkların solungaçları koyu kahverengi ve siyaha yakın renkte. Yeşilırmak'taki balıklar zor şartlarda ve ölmenin kıyısında yaşıyor. Çünkü Yeşilırmak çok kirli” dedi.'Bilinçsiz tarım uygulamaları kirliliği artırıyor'Evsel ve endüstriyel atıkların yanı sıra bu dönemdeki bilinçsiz tarım uygulamalarının da kirliliği artırdığına değinen Çelik, “Bu döneme özel kirlilik bilinçsiz tarım, gübreleme uygulamalarıdır. Bunlar yüzeysel ve yer altı sularıyla birlikte Yeşilırmak'a akıyor. Aynı zamanda su debisi de düşük olduğu için çok konsantre bir kirlilikle karşı karşıyayız” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-korfezinde-binlerce-olu-balik-kiyiya-vurmustu-olum-nedenleribellioldu-1087094727.html

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kızılırmak, balık, toplu balık ölümleri, kirlilik