https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/volgograddaki-bir-cezaevinde-rehine-krizi-yaralilar-var-1087183538.html
Volgograd’daki bir cezaevinde rehine krizi: Yaralılar var
Volgograd’daki bir cezaevinde rehine krizi: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Volgograd Bölgesi’ndeki bir cezaevinde meydana gelen rehine krizinde yaralıların olduğu belirtildi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T13:54+0300
2024-08-23T13:54+0300
2024-08-23T13:58+0300
dünya
rusya
volgograd
cezaevi
mahkum
rehin
rehine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087183370_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_b11cdcad1cdb9c70278e6c261a33babd.jpg
Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi’nden yapılan açıklamada, “Volgograd Bölgesi’ndeki 19 No’lu Cezaevi’nde disiplin komisyonu toplantısı sırasında, birkaç mahkum rehin aldı” ifadesine yer verildi.Olayda yaralananların olduğu aktarılırken diğer ayrıntıların netleştirilmekte olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Şu anda rehinelerin serbest bırakılması için önlemler alınıyor” dendi.Cezaevi, Volgograd Bölgesi’nin Surovikino kentinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/rostovdaki-gozalti-merkezinde-zanlilar-2-gardiyani-rehin-aldi-1084900154.html
rusya
volgograd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087183370_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_0a91e0c0c0d57cb383c8ff5fb1257cd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, volgograd, cezaevi, mahkum, rehin, rehine
rusya, volgograd, cezaevi, mahkum, rehin, rehine
Volgograd’daki bir cezaevinde rehine krizi: Yaralılar var
13:54 23.08.2024 (güncellendi: 13:58 23.08.2024)
Rusya’nın Volgograd Bölgesi’ndeki bir cezaevinde meydana gelen rehine krizinde yaralıların olduğu belirtildi.
Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi’nden yapılan açıklamada, “Volgograd Bölgesi’ndeki 19 No’lu Cezaevi’nde disiplin komisyonu toplantısı sırasında, birkaç mahkum rehin aldı” ifadesine yer verildi.
Olayda yaralananların olduğu aktarılırken diğer ayrıntıların netleştirilmekte olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Şu anda rehinelerin serbest bırakılması için önlemler alınıyor” dendi.
Cezaevi, Volgograd Bölgesi’nin Surovikino kentinde yer alıyor.