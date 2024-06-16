Rostov'daki gözaltı merkezinde zanlılar, 2 gardiyanı rehin aldı

Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Rostov Bölgesi'ndeki bir gözaltı merkezinde zanlılar, 2 gardiyanı rehin aldı.



Federal Ceza İnfaz Servisi Rostov Bölge Müdürü, kolluk kuvvetlerinden temsilciler ile savcıların gözaltı merkezinde bulunduğu belirtilen açıklamada, rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



Sputnik'e konuşan kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, zanlıların 6-7 kişi olduklarını, kendilerine bir araç tahsil edilmesini ve gözaltı merkezinden çıkmalarına izin verilmesini talep ettiklerini ifade etti.



Bir başka kaynak da, zanlıların elinde yangın baltaları ve plastik coplar bulunduğunu, üzerlerinde ateşli silah olmadığını aktardı.



Rusya Soruşturma Komitesi, gözaltı merkezindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Rehineleri kurtarmak için yürütülen faaliyetler nedeniyle Rostov kentinde bazı tramvay seferleri askıya alındı.