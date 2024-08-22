https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/reha-muhtarin-son-durumu-belli-oldu-unlu-sunucu-uyandirildi-1087139653.html

Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu: Ünlü sunucu uyandırıldı

Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu: Ünlü sunucu uyandırıldı

Sputnik Türkiye

Televizyon sunucusu Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T14:35+0300

2024-08-22T14:35+0300

2024-08-22T14:35+0300

türkiye

reha muhtar

hastane

deniz uğur

nilüfer

hastalık

yoğun bakım

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Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorların açıklamasına göre sabah saatlerinde uyandırıldı.Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?Reha Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. Sunucu Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında tartışmaHaber spikeri Reha Muhtar, hastanede entübe edilmişti. Babasıyla kalan 15 yaşındaki Poyraz'a ulaşamayan anne Deniz Uğur, oğlunu şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun alıkoyduğunu ileri sürmüştü. Reha Muhtar'ın oğlu video ile iddiaları yalanladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/reha-muhtar-gece-yarisi-apar-topar-entube-edildi-durumu-kritik-1087036980.html

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