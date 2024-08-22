https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/reha-muhtarin-son-durumu-belli-oldu-unlu-sunucu-uyandirildi-1087139653.html
Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu: Ünlü sunucu uyandırıldı
Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu: Ünlü sunucu uyandırıldı
Sputnik Türkiye
Televizyon sunucusu Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T14:35+0300
2024-08-22T14:35+0300
2024-08-22T14:35+0300
türkiye
reha muhtar
hastane
deniz uğur
nilüfer
hastalık
yoğun bakım
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Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorların açıklamasına göre sabah saatlerinde uyandırıldı.Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?Reha Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. Sunucu Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında tartışmaHaber spikeri Reha Muhtar, hastanede entübe edilmişti. Babasıyla kalan 15 yaşındaki Poyraz'a ulaşamayan anne Deniz Uğur, oğlunu şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun alıkoyduğunu ileri sürmüştü. Reha Muhtar'ın oğlu video ile iddiaları yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/reha-muhtar-gece-yarisi-apar-topar-entube-edildi-durumu-kritik-1087036980.html
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Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu: Ünlü sunucu uyandırıldı
Televizyon sunucusu Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu duyurulmuştu. Tedavi gördüğü hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Reha Muhtar uyandırıldı.
Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorların açıklamasına göre sabah saatlerinde uyandırıldı.
Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?
Reha Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. Sunucu Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında tartışma
Haber spikeri Reha Muhtar, hastanede entübe edilmişti. Babasıyla kalan 15 yaşındaki Poyraz'a ulaşamayan anne Deniz Uğur, oğlunu şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun alıkoyduğunu ileri sürmüştü. Reha Muhtar'ın oğlu video ile iddiaları yalanladı.