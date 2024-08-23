https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ucaklari-iptal-edildi-iki-gundur-istanbul-havalimaninda-bekliyorlar-1087193309.html

Uçakları iptal edildi: İki gündür İstanbul Havalimanı'nda bekliyorlar

Uçakları iptal edildi: İki gündür İstanbul Havalimanı'nda bekliyorlar

Sputnik Türkiye

Karadağ'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların uçuşları iptal edildi. Yolcular iki gündür havalimanında beklerken, kendilerine resmi hiçbir... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T17:02+0300

2024-08-23T17:02+0300

2024-08-23T17:02+0300

türkiye

istanbul havalimanı

karadağ

uçak seferi

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Karadağ'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul-Tivat seferi geçen çarşamba günü iptal edildi. Karadağ'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yaklaşık 200 kişi geceyi İstanbul Havalimanı ve çevre otellerde geçirmek zorunda kaldı. İki gündür uçaklarını bekleyen ve kendilerine bir açıklama yapılmadığını söyleyen yolcular isyan etti, bazı yolcular ise sinir krizi geçirdi. 'Kimse bir açıklama yapmıyor'İki gündür İstanbul Havalimanı'nda adeta mahsur kaldıklarını ve yaşananlardan kaynaklı son derece mağdur olduklarını dile getiren Farid Hasanov, “Bilet satarken paralarını alıyorlar ama bize kimse resmi bir açıklama yapmadı. Saat 07.00'da birisi geldi ve yanlış hatırlamıyorsam ‘Sizin uçağınıza kuş çarpmış bugün bu uçuş olmayacak' dedi. Bizi otele yerleştirdiler. Tailwind Airlines ile bugün saat 13.00'da uçacaktık. Havalimanına geldik bekledik saatlerce bu uçağın da uçup uçmayacağı belli değilmiş. Bu arada Tailwind bizi Tivat'a değil, Podgoritsa'ya götürecekmiş oradan Tivat'a nasıl gideceğimiz belli bile değil. Ortada resmi bir açıklama yok, bir yetkili yok kimse bir açıklama vermiyor. Bilet gişesine geliyoruz bilgi vermiyor. Havaş'a gönderiyor, Havaş'takiler bize ‘Sorun bizden kaynaklı' değil diyor. İnsanlardan yaşlı olanlar var hasta olanlar var çocuklu aileler var. Biletlerimizi de iptal edemiyoruz. Zaten iki günümüz burada yandı. Kimse bize yardımcı olmuyor yetkili yok en son polisler geldi bize yardımcı olmaya çalıştı ama yine ortada bir şey yok hala bekliyoruz” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/japonyada-havaalaninda-kayip-makas-alarmi-36-ucus-iptal-edildi-1087042592.html

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istanbul havalimanı, karadağ, uçak seferi