https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/japonyada-havaalaninda-kayip-makas-alarmi-36-ucus-iptal-edildi-1087042592.html
Japonya'da havaalanında 'kayıp makas alarmı': 36 uçuş iptal edildi
Japonya'da havaalanında 'kayıp makas alarmı': 36 uçuş iptal edildi
Sputnik Türkiye
Japonya'da bir havalimanındaki satış dükkanında iki makasın kaybolmasının ardından güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuşta gecikme yaşandı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T11:19+0300
2024-08-20T11:19+0300
2024-08-20T11:19+0300
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japonya
havalimanı
güvenlik
uçuş güvenliği
makas
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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan New Chitose Havalimanı'ndaki bir dükkanda makasların kaybolması, havayolu trafiğini felç etti. Güvenlik kontrolleri baştan yapıldıHavalimanı yönetiminden edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü biniş kapılarının yakınında bulunan bir dükkandaki 2 makasın yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik birimlerine haber verdi. Güvenlik kontrollerini 2 saat süreyle durdurarak makasları aramaya koyulan yetkililer, makasları bulamayınca yüzlerce yolcuyu yeniden güvenlik kontrolünden geçirdi. Yaşanan gecikme nedeniyle havalimanında uzun yolcu kuyrukları oluşurken, 36 uçuşun iptal edildiği 201 uçuşta ise gecikme yaşandığı açıklandı. Makasların ertesi gün aynı dükkanda bulunduğu kaydedildi.Ulaştırma Bakanlığı, Havalimanı yönetimini uyardıOlayın ardından havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısı yapan Japonya Ulaştırma Bakanlığı, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu. Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği belirtilen açıklamada, “Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/havalimanlarinda-yeni-donem-elle-aramayi-kabul-etmeyen-yolcu-ucaga-alinmayacak-1085683375.html
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japonya, havalimanı, güvenlik, uçuş güvenliği, makas
japonya, havalimanı, güvenlik, uçuş güvenliği, makas
Japonya'da havaalanında 'kayıp makas alarmı': 36 uçuş iptal edildi
Japonya'da bir havalimanındaki satış dükkanında iki makasın kaybolmasının ardından güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuşta gecikme yaşandı.
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan New Chitose Havalimanı'ndaki bir dükkanda makasların kaybolması, havayolu trafiğini felç etti.
Güvenlik kontrolleri baştan yapıldı
Havalimanı yönetiminden edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü biniş kapılarının yakınında bulunan bir dükkandaki 2 makasın yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik birimlerine haber verdi.
Güvenlik kontrollerini 2 saat süreyle durdurarak makasları aramaya koyulan yetkililer, makasları bulamayınca yüzlerce yolcuyu yeniden güvenlik kontrolünden geçirdi. Yaşanan gecikme nedeniyle havalimanında uzun yolcu kuyrukları oluşurken, 36 uçuşun iptal edildiği 201 uçuşta ise gecikme yaşandığı açıklandı.
Makasların ertesi gün aynı dükkanda bulunduğu kaydedildi.
Ulaştırma Bakanlığı, Havalimanı yönetimini uyardı
Olayın ardından havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısı yapan Japonya Ulaştırma Bakanlığı, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği belirtilen açıklamada, “Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız” denildi.