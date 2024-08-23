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Türkiye’ye gelen yabancı turistlerde artış: En çok hangi ülkeden turist geldi?
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerde artış: En çok hangi ülkeden turist geldi?
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 8.27 oranında arttı. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerde birinci sırada Rusya, Almanya... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak – Haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi ve toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.İran dördüncü sıradaYılın ilk yedi ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise dördüncü ve beşinci sıraları paylaştılar.Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Rusya Federasyonu ve İngiltere sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İngiltere'yi Polonya ve İran izledi.
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Türkiye’ye gelen yabancı turistlerde artış: En çok hangi ülkeden turist geldi?

12:06 23.08.2024
© AA / Hakan Akgünİstanbul - turist - Bayram - Kurban Bayramı
İstanbul - turist - Bayram - Kurban Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Hakan Akgün
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Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 8.27 oranında arttı. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerde birinci sırada Rusya, Almanya ikinci sırada ve İngiltere üçüncü sırada yer aldı.
2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak – Haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi ve toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

İran dördüncü sırada

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise dördüncü ve beşinci sıraları paylaştılar.
Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Rusya Federasyonu ve İngiltere sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İngiltere'yi Polonya ve İran izledi.
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