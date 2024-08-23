https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/trabzonspor-st-gallen-ile-0-0-berabere-kaldi-1087163696.html
Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T00:00+0300
2024-08-23T00:00+0300
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre deplasmanında St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.
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trabzonspor, uefa konferans ligi, son dakika
trabzonspor, uefa konferans ligi, son dakika
Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
00:00 23.08.2024 (güncellendi: 00:30 23.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre deplasmanında St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.