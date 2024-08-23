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Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre deplasmanında St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.
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trabzonspor, uefa konferans ligi, son dakika
trabzonspor, uefa konferans ligi, son dakika

Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı

00:00 23.08.2024 (güncellendi: 00:30 23.08.2024)
© AA / Hakan Burak AltunözUEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin St. Gallen takımı ile Trabzonspor, Kybunpark’ta karşılaştı
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin St. Gallen takımı ile Trabzonspor, Kybunpark’ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre deplasmanında St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.

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