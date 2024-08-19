https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/30-milyondan-fazla-calisani-etkileyecek-degisiklik-yolda-ilk-adim-atildi-mesai-saatleri-degisiyor-1086993641.html
30 milyondan fazla çalışanı etkileyecek değişiklik yolda, ilk adım atıldı: Mesai saatleri değişiyor mu?
30 milyondan fazla çalışanı etkileyecek değişiklik yolda, ilk adım atıldı: Mesai saatleri değişiyor mu?
Sputnik Türkiye
Çalışanları doğrudan ilgilendiren iş kanunu değişikliği için somut adımlar atılıyor. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısında... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T10:38+0300
2024-08-19T10:38+0300
2024-08-19T10:50+0300
ekonomi
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esnek çalışma
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Çalışma saatlerinin düşürülmesi ve yeni nesil esnek çalışma modellerinin devreye alınması için teknik çalışmalar başlatıldı.Geçmiş dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Bilgin, çalışma sürelerinin modernize edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu doğrultuda, muhalefet de çalışma saatlerinin haftalık 37.5 saate indirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sunmuştu.Çalışma saatleri azaltılıyor mu?Yapılan toplantılarda, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate, bazı meslek gruplarında ise 48 saatten 40 saate düşürülmesi gündeme geldi. Yeni düzenlemelerle uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma modellerinin mevzuata dahil edilmesi planlanıyor.Esnek çalışma modelleri geliyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını duyurmuş ve bu konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da ele alınacağını belirtmişti. Işıkhan, sosyal güvenlik mevzuatının ve uygulamalarının değişen iş gücü piyasası şartlarına uyumlu hale getirileceğini ifade etti.Bu kapsamda, çalışma saatlerinin yanı sıra esnek çalışma modelleri de yeniden düzenlenerek iş-özel hayat dengesinin korunması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, iş dünyasında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.
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30 milyondan fazla çalışanı etkileyecek değişiklik yolda, ilk adım atıldı: Mesai saatleri değişiyor mu?
10:38 19.08.2024 (güncellendi: 10:50 19.08.2024)
Çalışanları doğrudan ilgilendiren iş kanunu değişikliği için somut adımlar atılıyor. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısında, çalışma saatleri, genel tatil ücretleri, esnek çalışma ve izin süreleri gibi konular ele alındı. Peki, çalışma saatleri değişiyor mu? Mesai saatleri düzenlemesi ne zaman gelir?
Çalışma saatlerinin düşürülmesi
ve yeni nesil esnek çalışma modellerinin devreye alınması
için teknik çalışmalar başlatıldı.
Geçmiş dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Bilgin, çalışma sürelerinin
modernize edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu doğrultuda, muhalefet de çalışma saatlerinin haftalık 37.5 saate indirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi
sunmuştu.
Çalışma saatleri azaltılıyor mu?
Yapılan toplantılarda, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate,
bazı meslek gruplarında ise 48 saatten 40 saate düşürülmesi
gündeme geldi. Yeni düzenlemelerle uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma modellerinin mevzuata dahil edilmesi planlanıyor.
Esnek çalışma modelleri geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
, kamuda esnek çalışma modeliyle
ilgili çalışmalara başlanacağını duyurmuş ve bu konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
toplantısında da ele alınacağını belirtmişti. Işıkhan, sosyal güvenlik mevzuatının ve uygulamalarının değişen iş gücü piyasası şartlarına uyumlu hale getirileceğini ifade etti.
Bu kapsamda, çalışma saatlerinin yanı sıra esnek çalışma modelleri de yeniden düzenlenerek iş-özel hayat dengesinin korunması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, iş dünyasında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.