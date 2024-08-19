https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/30-milyondan-fazla-calisani-etkileyecek-degisiklik-yolda-ilk-adim-atildi-mesai-saatleri-degisiyor-1086993641.html

30 milyondan fazla çalışanı etkileyecek değişiklik yolda, ilk adım atıldı: Mesai saatleri değişiyor mu?

30 milyondan fazla çalışanı etkileyecek değişiklik yolda, ilk adım atıldı: Mesai saatleri değişiyor mu?

Sputnik Türkiye

Çalışanları doğrudan ilgilendiren iş kanunu değişikliği için somut adımlar atılıyor. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısında... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T10:38+0300

2024-08-19T10:38+0300

2024-08-19T10:50+0300

ekonomi

mesai

fazla mesai

mesai saati

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vedat bilgin

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esnek çalışma

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Çalışma saatlerinin düşürülmesi ve yeni nesil esnek çalışma modellerinin devreye alınması için teknik çalışmalar başlatıldı.Geçmiş dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Bilgin, çalışma sürelerinin modernize edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu doğrultuda, muhalefet de çalışma saatlerinin haftalık 37.5 saate indirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sunmuştu.Çalışma saatleri azaltılıyor mu?Yapılan toplantılarda, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate, bazı meslek gruplarında ise 48 saatten 40 saate düşürülmesi gündeme geldi. Yeni düzenlemelerle uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma modellerinin mevzuata dahil edilmesi planlanıyor.Esnek çalışma modelleri geliyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını duyurmuş ve bu konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da ele alınacağını belirtmişti. Işıkhan, sosyal güvenlik mevzuatının ve uygulamalarının değişen iş gücü piyasası şartlarına uyumlu hale getirileceğini ifade etti.Bu kapsamda, çalışma saatlerinin yanı sıra esnek çalışma modelleri de yeniden düzenlenerek iş-özel hayat dengesinin korunması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, iş dünyasında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

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