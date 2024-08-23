https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/seulde-otel-yangininda-olenlerin-sayisi-yediye-yukseldi-1087174301.html
Seul'de otel yangınında ölenlerin sayısı yediye yükseldi
Seul'de otel yangınında ölenlerin sayısı yediye yükseldi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de 9 katlı bir otelde meydana gelen yangında yedi kişi yaşamını yitirdi. Yangının elektrik sorunundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T11:11+0300
2024-08-23T11:11+0300
2024-08-23T11:11+0300
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otel
yangın
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Seul'un batısında Bucheon kentinde bulunan 9 katlı otelin 8'inci katında yangın çıktı. Yangın, otelde yangın söndürücü fıskiyelerin bulunmaması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar hızla diğer katlara da yayılırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangında beş kişi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirirken, iki kişinin de sekizinci kattan atlayarak öldükleri açıklandı. İtfaiye yetkililerinden Lee Sang-don, otelin 2003'te inşa edildiğini ve o tarihte yangın söndürücü fıskiye sisteminin zorunlu tutulmadığına dikkati çekerek, "Olay yerine ulaştığımızda katlar çoktan dumanla dolmuştu." dedi.Lee, yangının başladığı odada kalan kişinin 'yanık kokusu' şikayetiyle odasını değiştirdiğini ve bu yüzden yangın çıktığı sırada odanın boş olduğunu anlattı.Yangının 'elektrik sorunundan' kaynaklanmış olabileceği belirtilirken soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/beyoglunda-9-katli-otelde-yangin-1087163094.html
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güney kore, seul, otel, yangın, elektrik
güney kore, seul, otel, yangın, elektrik
Seul'de otel yangınında ölenlerin sayısı yediye yükseldi
Güney Kore'de 9 katlı bir otelde meydana gelen yangında yedi kişi yaşamını yitirdi. Yangının elektrik sorunundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Seul'un batısında Bucheon kentinde bulunan 9 katlı otelin 8'inci katında yangın çıktı. Yangın, otelde yangın söndürücü fıskiyelerin bulunmaması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar hızla diğer katlara da yayılırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangında beş kişi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirirken, iki kişinin de sekizinci kattan atlayarak öldükleri açıklandı.
İtfaiye yetkililerinden Lee Sang-don, otelin 2003'te inşa edildiğini ve o tarihte yangın söndürücü fıskiye sisteminin zorunlu tutulmadığına dikkati çekerek, "Olay yerine ulaştığımızda katlar çoktan dumanla dolmuştu." dedi.
Lee, yangının başladığı odada kalan kişinin 'yanık kokusu' şikayetiyle odasını değiştirdiğini ve bu yüzden yangın çıktığı sırada odanın boş olduğunu anlattı.
Yangının 'elektrik sorunundan' kaynaklanmış olabileceği belirtilirken soruşturma devam ediyor.