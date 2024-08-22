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Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda 9 katlı bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangının söndürüldüğü bilgisi geldi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/icisleri-bakani-yerlikayatum-suclulari-ve-suc-odaklarini-gun-isigina-hasret-birakacagiz-1087162388.html
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beyoğlunda otelde yangın, beyoğlunda 9 katlı otelde yangın, beyoğlundaki yangın hangi otelde

Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

23:34 22.08.2024 (güncellendi: 00:23 23.08.2024)
© AA / Hamdi DindirekBeyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA / Hamdi Dindirek
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İstanbul Beyoğlu'nda 9 katlı bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangının söndürüldüğü bilgisi geldi.
İstanbul Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürdü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
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