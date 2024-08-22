https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/beyoglunda-9-katli-otelde-yangin-1087163094.html

Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda 9 katlı bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangının söndürüldüğü bilgisi geldi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T23:34+0300

2024-08-22T23:34+0300

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İstanbul Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürdü.

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