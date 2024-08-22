https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/beyoglunda-9-katli-otelde-yangin-1087163094.html
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda 9 katlı bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangının söndürüldüğü bilgisi geldi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T23:34+0300
2024-08-22T23:34+0300
2024-08-23T00:23+0300
türkiye
beyoğlu
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yangın
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İstanbul Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/icisleri-bakani-yerlikayatum-suclulari-ve-suc-odaklarini-gun-isigina-hasret-birakacagiz-1087162388.html
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beyoğlunda otelde yangın, beyoğlunda 9 katlı otelde yangın, beyoğlundaki yangın hangi otelde
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
23:34 22.08.2024 (güncellendi: 00:23 23.08.2024)
İstanbul Beyoğlu'nda 9 katlı bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangının söndürüldüğü bilgisi geldi.
İstanbul Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürdü.