https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/sahte-karpuzla-uyusturucu-kacirmaya-calistilar--1087172273.html

Sahte karpuzla uyuşturucu kaçırmaya çalıştılar

Sahte karpuzla uyuşturucu kaçırmaya çalıştılar

Sputnik Türkiye

ABD-Meksika sınırında karpuz sevkıyatının içine gizlenmiş sahte karpuzlarda uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu paketleri, karpuza benzemesi için boyalı... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T10:26+0300

2024-08-23T10:26+0300

2024-08-23T11:19+0300

dünya

karpuz

abd

abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp)

abd-meksika sınırı

uyuşturucu

sahte

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087175077_0:700:1817:1722_1920x0_80_0_0_71242e25e214bef76f6a94a772a0add8.jpg

ABD sınır polisi, 16 Ağustos’ta Meksika sınırında Otay Mesa kentinde karpuz sevkıyatı yapan bir kamyonu durdurdu ve arama yaptı. Arama sonucunda gerçek karpuzların arasına gizlenmiş, boyalı naylon ambalaja sarılmış ve yuvarlak bir şekil verilmiş sahte karpuzları tespit etti. Toplamda 1.220 pakette iki tondan fazla son derece tehlikeli metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucu maddenin sokak değerinin 6 milyon dolar olduğunu belirterek sürücüyü gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/avrupadan-teklifler-yagiyordu-merih-demiraldan-arabistan-karari-1087171842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karpuz, abd, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp), abd-meksika sınırı, uyuşturucu, sahte