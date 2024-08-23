https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/sahte-karpuzla-uyusturucu-kacirmaya-calistilar--1087172273.html
Sahte karpuzla uyuşturucu kaçırmaya çalıştılar
Sahte karpuzla uyuşturucu kaçırmaya çalıştılar
Sputnik Türkiye
ABD-Meksika sınırında karpuz sevkıyatının içine gizlenmiş sahte karpuzlarda uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu paketleri, karpuza benzemesi için boyalı... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T10:26+0300
2024-08-23T10:26+0300
2024-08-23T11:19+0300
dünya
karpuz
abd
abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp)
abd-meksika sınırı
uyuşturucu
sahte
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ABD sınır polisi, 16 Ağustos’ta Meksika sınırında Otay Mesa kentinde karpuz sevkıyatı yapan bir kamyonu durdurdu ve arama yaptı. Arama sonucunda gerçek karpuzların arasına gizlenmiş, boyalı naylon ambalaja sarılmış ve yuvarlak bir şekil verilmiş sahte karpuzları tespit etti. Toplamda 1.220 pakette iki tondan fazla son derece tehlikeli metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucu maddenin sokak değerinin 6 milyon dolar olduğunu belirterek sürücüyü gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/avrupadan-teklifler-yagiyordu-merih-demiraldan-arabistan-karari-1087171842.html
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karpuz, abd, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp), abd-meksika sınırı, uyuşturucu, sahte
karpuz, abd, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp), abd-meksika sınırı, uyuşturucu, sahte
Sahte karpuzla uyuşturucu kaçırmaya çalıştılar
10:26 23.08.2024 (güncellendi: 11:19 23.08.2024)
ABD-Meksika sınırında karpuz sevkıyatının içine gizlenmiş sahte karpuzlarda uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu paketleri, karpuza benzemesi için boyalı naylon ambalaja sarılmış ve yuvarlak bir şekil verilmiş.
ABD sınır polisi, 16 Ağustos’ta Meksika sınırında Otay Mesa kentinde karpuz sevkıyatı yapan bir kamyonu durdurdu ve arama yaptı. Arama sonucunda gerçek karpuzların arasına gizlenmiş, boyalı naylon ambalaja sarılmış ve yuvarlak bir şekil verilmiş sahte karpuzları tespit etti.
Toplamda 1.220 pakette iki tondan fazla son derece tehlikeli metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucu maddenin sokak değerinin 6 milyon dolar olduğunu belirterek sürücüyü gözaltına aldı.