https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/avrupadan-teklifler-yagiyordu-merih-demiraldan-arabistan-karari-1087171842.html
Avrupa’dan teklifler yağıyordu: Merih Demiral’dan Arabistan kararı
Avrupa’dan teklifler yağıyordu: Merih Demiral’dan Arabistan kararı
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Suudi Arabistan takımı Ah Ahli'de kalmaya karar verdiği iddia edildi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T10:13+0300
2024-08-23T10:13+0300
2024-08-23T10:13+0300
spor
merih demiral
suudi arabistan
futbol
avrupa
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, kulüpte kalmaya karar verdi.Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından Avrupa'dan teklifler aldı. Ancak Merih, kariyerine Al Ahli'de devam etmeye karar verdi.Geçen sene transfer olmuştu 26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'ye 2023 yazında transfer olmuştu. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Al Ahli forması altında 22 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/antalyada-genc-kadin-camide-mahsur-kaldi-1087171399.html
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merih demiral, suudi arabistan, futbol, avrupa
merih demiral, suudi arabistan, futbol, avrupa
Avrupa’dan teklifler yağıyordu: Merih Demiral’dan Arabistan kararı
Milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Suudi Arabistan takımı Ah Ahli'de kalmaya karar verdiği iddia edildi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, kulüpte kalmaya karar verdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından Avrupa'dan teklifler aldı. Ancak Merih, kariyerine Al Ahli'de devam etmeye karar verdi.
Geçen sene transfer olmuştu
26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'ye 2023 yazında transfer olmuştu. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Al Ahli forması altında 22 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.