https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/avrupadan-teklifler-yagiyordu-merih-demiraldan-arabistan-karari-1087171842.html

Avrupa’dan teklifler yağıyordu: Merih Demiral’dan Arabistan kararı

Avrupa’dan teklifler yağıyordu: Merih Demiral’dan Arabistan kararı

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Suudi Arabistan takımı Ah Ahli'de kalmaya karar verdiği iddia edildi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T10:13+0300

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spor

merih demiral

suudi arabistan

futbol

avrupa

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, kulüpte kalmaya karar verdi.Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından Avrupa'dan teklifler aldı. Ancak Merih, kariyerine Al Ahli'de devam etmeye karar verdi.Geçen sene transfer olmuştu 26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'ye 2023 yazında transfer olmuştu. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Al Ahli forması altında 22 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/antalyada-genc-kadin-camide-mahsur-kaldi-1087171399.html

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merih demiral, suudi arabistan, futbol, avrupa