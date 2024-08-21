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Bakan Memişoğlu: 'Maymun çiçeği Türkiye'de tek tük görülebilir ama salgın olmaz'
Bakan Memişoğlu: 'Maymun çiçeği Türkiye'de tek tük görülebilir ama salgın olmaz'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son günlerde gündem olan Maymun Çiçeği hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu hastalığın Türkiye'de tek tük... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T14:40+0300
2024-08-21T14:40+0300
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
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maymun çiçeği virüsü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülebileceğini ancak pandemi olmayacağını bildirdi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, hastalığın yakın temas ile bulaştığını, öldürücülük oranındaysa düşük olduğunu vurguladı.Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;Maymun çiçeği virüsü nedir?Maymun Çiçeği hastalığı 2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kodu ile duyuruldu.Hastalık; yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.Hastalık kaynaklı vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-aciklamasi-biz-saglik-sistemi-olarak-haziriz-1086966778.html
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Bakan Memişoğlu: 'Maymun çiçeği Türkiye'de tek tük görülebilir ama salgın olmaz'

14:40 21.08.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son günlerde gündem olan Maymun Çiçeği hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu hastalığın Türkiye'de tek tük görülebileceğini ancak salgın olmayacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülebileceğini ancak pandemi olmayacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, hastalığın yakın temas ile bulaştığını, öldürücülük oranındaysa düşük olduğunu vurguladı.
Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;
''Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), acil durum ilan etti. Bu ne demek? Hastalık endemik, yayılabilir, temasla geçiyor, ülkelerin kendi önlemlerini almasını tavsiye etti. Biz de bilim kurulunu toplayarak neler yapacağımızı bilim insanlarımızın önerileri doğrultusunda hazırlıklarımızı yaparak rehber yayımladık. Bu rehberle hem hastalık bilgilendiriliyor hem de vaka durumunda ne yapılacağını insanlara anlatıyor.
Bunun haricinde de hazırlıklarımız var. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Ama bu toplumun korkmasını, tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değil. Biz sağlık sistemi olarak her şeye hazırlıklıyız. Sağlık alt yapımız Covid-19 ve deprem felaketinde kendisini test etti. Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan bir ülkesiyiz. Korkuya ve paniğe gerek olmadığını, tedbir ve planlamalarla ve bu yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğimizi düşünüyorum.
Bilim insanlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda temas ile bulaştığı için ve solunum yoluyla bulaşmayan bir virüs olduğu için Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir ama bu salgın olmaz. Şu ada bizim ekstra bir tedbire ihtiyacımız olmadığını ifade etmek istiyorum.
Maymun çiçeği ve çiçek hastalığı aynı soydan gelen virüsler. Birbiriyle aşıları ve tedavileri benzer. Çiçek hastalığı artık yok dünyada. Ama bizler 1980’lere kadar çiçek aşısı yapmıştık. 80’den sonra DSÖ’nün önerileri doğrultusunda artık yapılmadı. Virüsün nasıl bir seyir seyredeceği konusunda bilim insanları çalışıma yapacak. Şu net ki o da ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastane acillerine gelip ben maymun çiçeğim oldum mu diye soran insanlarımız oluyor. Ama bu testleri yapıyoruz, kliniğe bakıyoruz sorguluyoruz bu tür hastalıklarla ilgili bir tanı, temas, muayene anlamında koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız, izolasyonlar dahil. Ama insanlar paniklemesin emin olun sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri aldık. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız.
Afrikalı öğrencilere yönelik bir tedbir şu anda yapmayacağız. Virüsün seyrine göre politikalarımızı değiştirebiliriz. Ama şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. İnsanoğlunun bu kadar hareketli yaşadığı bir zamanda hastalığın nereden gelebileceğini hesap edemeyebilirsiniz, engelleyemeyebilirsiniz. Biz her türlü önlemi almaya çalışacağız. Bazı bölgelerden gelme sıklığı fazla olabilir ona göre de önlem alacağız. Sağlıkta yakın takip etmeniz gerekir bu tür hastalıkları. Anlık saatlik değişimler olabilir sağlıkta. Virüs kendini değiştiren bir mikroorganizma. Özellikle Covid’den sonra çok tedirgin oluyoruz bu tür haberlerde.
'Test kiti yapabilecek kabiliyetimiz var'
Bunlarla ilgili PCR test yapacak kabiliyetimiz var. Test kiti yapabilecek, üretebilecek kabiliyetimiz var. Bu konuda Covid’de dünyada aşı üretebilen 7 ülke var bunlardan birisi ülkemiz. Covid aşısını kısa sürede ürebilen bir ülke her türlü aşıyı da üretebilir. Bütün aşıları yapacağız diye iddiamız var. Bu konuda insan gücümüz de sektörümüzde kabiliyete erişmiş durumda. Endemik olan bir hastalığın aşısının tedarikiyle ilgili özel bir çaba harcamıyoruz. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın. Aşı konusunda artık politik olarak bu aşıları üreteceğiz, kendi aşımızı yapabilecek bir politikaya dönüşmüş durumdayız. Ne kadar sürer onanla ilgili arkadaşlarla çalışma içindeyiz.
'Virüs ilk 4-5 gün belirti vermeyebilir'
Sınır kapılarımızda rehberin yayınlanması zaten bir şekilde oradaki insanların da buna hassasiyet göstermesinin sağlanması içindi. Virüste ilk 4-5 gün belirti vermeyebilir ama bulaş riski var. Siz ne kadar kapıda önlem alırsanız alın ilk döneminde hiç belirti vermeyebilir. O nedenle en azından ciltteki lezyonları tespit edebilecek bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara biz bunların daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk. Bu konuda hassasiyet söz konusu gümrüklerde. Özel bir önlem ya da kısıtlama almayacağız. Toplumsal olarak farkında olduğumuz gibi giriş kapılardaki insanlarımızın bu konuda daha hassas dikkatli olmaları konusunda çalışma yaptık. Bütün önlemleri aldık ama kısıtlama almadık. Bilgilendirme yapıldı.''

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun Çiçeği hastalığı 2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kodu ile duyuruldu.
Hastalık; yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.
Hastalık kaynaklı vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2024
POLİTİKA
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Biz sağlık sistemi olarak hazırız, hazırlıklıyız'
18 Ağustos, 08:12
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