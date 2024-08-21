Bakan Memişoğlu: 'Maymun çiçeği Türkiye'de tek tük görülebilir ama salgın olmaz'

Bunlarla ilgili PCR test yapacak kabiliyetimiz var. Test kiti yapabilecek, üretebilecek kabiliyetimiz var. Bu konuda Covid’de dünyada aşı üretebilen 7 ülke var bunlardan birisi ülkemiz. Covid aşısını kısa sürede ürebilen bir ülke her türlü aşıyı da üretebilir. Bütün aşıları yapacağız diye iddiamız var. Bu konuda insan gücümüz de sektörümüzde kabiliyete erişmiş durumda. Endemik olan bir hastalığın aşısının tedarikiyle ilgili özel bir çaba harcamıyoruz. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın. Aşı konusunda artık politik olarak bu aşıları üreteceğiz, kendi aşımızı yapabilecek bir politikaya dönüşmüş durumdayız. Ne kadar sürer onanla ilgili arkadaşlarla çalışma içindeyiz.