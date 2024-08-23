https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusya-ve-turkiyeden-suriyenin-kuzeydogusunda-ortak-devriye-1087190427.html

Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye

Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Türk birliklerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde ortak devriye görevini yerine getirdiğini duyurdu. Devriye... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T15:57+0300

2024-08-23T15:57+0300

2024-08-23T16:01+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

türkiye

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

tsk

suriye

haseke

ortak devriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087188457_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6d130cc619cc2a6011c090b3284206c1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakatına uygun olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hasake vilayetinde ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.En az 40 kişiden oluşan Rus ve Türk birliklerin Şeyrek kontrol noktasında buluştuğu ifade edilirken buluşmanın ardından ortak konvoyun önceden kararlaştırılan en az 30 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca hareket ettiği aktarıldı.Rus tarafı devriyeye Tigr, Tayfun ve VPK-Ural tipi zırhlı araçlarla katılırken Türk askerler de Kirpi-2 tipi zırhlı araçla katılım sağladı.Rus Ka-52 ve Mi8 helikopterlerinin devriye sırasında havadan destek verdiği açıklamada şu ifadeye yer verildi:Devriyenin normal geçtiğini ve ihlallerin tespit edilmediğini kaydeden Bakanlık, etkinliğin ardından Türk askerlerin Şeyrek kontrol noktasından Türkiye’ye döndüğü belirtildi.Bakanlık, “Rusya-Türkiye ortak devriyesinin sonuçları, Rus askerlerinin Suriye’deki varlığının bölgede barış ve istikrarın garantörü olduğunu bir kez daha gösterdi” diye ekledi.22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/finlandiya-nato-uyeleriyle-topraklarinda-asker-konuslandirmayi-gorusuyor-1087110361.html

rusya

suriye

haseke

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tsk, suriye, haseke, ortak devriye