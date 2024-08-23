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Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye
Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Türk birliklerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde ortak devriye görevini yerine getirdiğini duyurdu. Devriye... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T15:57+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakatına uygun olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hasake vilayetinde ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.En az 40 kişiden oluşan Rus ve Türk birliklerin Şeyrek kontrol noktasında buluştuğu ifade edilirken buluşmanın ardından ortak konvoyun önceden kararlaştırılan en az 30 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca hareket ettiği aktarıldı.Rus tarafı devriyeye Tigr, Tayfun ve VPK-Ural tipi zırhlı araçlarla katılırken Türk askerler de Kirpi-2 tipi zırhlı araçla katılım sağladı.Rus Ka-52 ve Mi8 helikopterlerinin devriye sırasında havadan destek verdiği açıklamada şu ifadeye yer verildi:Devriyenin normal geçtiğini ve ihlallerin tespit edilmediğini kaydeden Bakanlık, etkinliğin ardından Türk askerlerin Şeyrek kontrol noktasından Türkiye’ye döndüğü belirtildi.Bakanlık, “Rusya-Türkiye ortak devriyesinin sonuçları, Rus askerlerinin Suriye’deki varlığının bölgede barış ve istikrarın garantörü olduğunu bir kez daha gösterdi” diye ekledi.22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/finlandiya-nato-uyeleriyle-topraklarinda-asker-konuslandirmayi-gorusuyor-1087110361.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tsk, suriye, haseke, ortak devriye
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Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye

15:57 23.08.2024 (güncellendi: 16:01 23.08.2024)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıRusya ve Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye
Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Türk birliklerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde ortak devriye görevini yerine getirdiğini duyurdu. Devriye güzergahının uzunluğunun en az 30 kilometre olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakatına uygun olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hasake vilayetinde ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
En az 40 kişiden oluşan Rus ve Türk birliklerin Şeyrek kontrol noktasında buluştuğu ifade edilirken buluşmanın ardından ortak konvoyun önceden kararlaştırılan en az 30 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca hareket ettiği aktarıldı.
Rus tarafı devriyeye Tigr, Tayfun ve VPK-Ural tipi zırhlı araçlarla katılırken Türk askerler de Kirpi-2 tipi zırhlı araçla katılım sağladı.
Rus Ka-52 ve Mi8 helikopterlerinin devriye sırasında havadan destek verdiği açıklamada şu ifadeye yer verildi:
Devriyelerin temel amacı bölgedeki durumu kontrol etmek ve silahlı çatışmanın yeniden başlamasını önlemekti. Bu amaçla Rus ve Türk askerleri (sınırdan) 10 kilometrelik bir alanda araziyi inceledi.
Devriyenin normal geçtiğini ve ihlallerin tespit edilmediğini kaydeden Bakanlık, etkinliğin ardından Türk askerlerin Şeyrek kontrol noktasından Türkiye’ye döndüğü belirtildi.
Bakanlık, “Rusya-Türkiye ortak devriyesinin sonuçları, Rus askerlerinin Suriye’deki varlığının bölgede barış ve istikrarın garantörü olduğunu bir kez daha gösterdi” diye ekledi.
22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.
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