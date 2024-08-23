https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-disisleri-daes-gibi-kievin-de-cephaneliginde-terorist-faaliyet-planlari-var-1087186122.html

Rusya Dışişleri'nden DAEŞ-Kiev karşılaştırması: İkisinin de cephaneliğinde terör planları var

Rusya Dışişleri'nden DAEŞ-Kiev karşılaştırması: İkisinin de cephaneliğinde terör planları var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin DAEŞ gibi sivil altyapı tesislerini patlatma ve sivilleri öldürmekten nükleer teröre kadar... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T14:44+0300

2024-08-23T14:44+0300

2024-08-23T14:54+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

kiev

zaporojye nükleer güç santrali

zaporojye

kursk

kursk bölgesi

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Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin Zaparojye nükleer santralinin rezerv hatlarını kestiği yönündeki haberleri şu ifadeyle değerlendirdi:Rus diplomat, “Zaporojye ve Kursk nükleer santralleri Kiev rejiminin kriminal terör eylemlerinin hedefi” ifadesini kullandı.‘Kiev rejimini ABD yetiştirdi’Rusya’nın, Kiev rejiminin işlediği suçları uzun zamandır tespit ettiğini belirten Zaharova, “Her ne kadar inkar edilse ya da farklı bir şekilde gösterilmeye çalışılsa da, ABD'nin Kiev rejimini eğittiği, önce aşırılık, şimdi de terör raylarına oturttuğu dile getirdik. Bundan önce de Ukrayna devletini yok ederek zemin hazırlıyorlardı” ifadesini kullandı.Bakanlık Sözcüsü, “Tüm bunlar, onların söylediği gibi Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'yı bir araç olarak kullanmak amacıyla yapılıyor. Bize göre bu, Batı tarafından ilan edilmiş bir hibrid savaş” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-abd-buyukelciligi-kursk-muharebesinden-cikarilan-dersler-bugun-de-gecerli-1087180373.html

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