https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-disisleri-daes-gibi-kievin-de-cephaneliginde-terorist-faaliyet-planlari-var-1087186122.html
Rusya Dışişleri'nden DAEŞ-Kiev karşılaştırması: İkisinin de cephaneliğinde terör planları var
Rusya Dışişleri'nden DAEŞ-Kiev karşılaştırması: İkisinin de cephaneliğinde terör planları var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin DAEŞ gibi sivil altyapı tesislerini patlatma ve sivilleri öldürmekten nükleer teröre kadar... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T14:44+0300
2024-08-23T14:44+0300
2024-08-23T14:54+0300
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Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin Zaparojye nükleer santralinin rezerv hatlarını kestiği yönündeki haberleri şu ifadeyle değerlendirdi:Rus diplomat, “Zaporojye ve Kursk nükleer santralleri Kiev rejiminin kriminal terör eylemlerinin hedefi” ifadesini kullandı.‘Kiev rejimini ABD yetiştirdi’Rusya’nın, Kiev rejiminin işlediği suçları uzun zamandır tespit ettiğini belirten Zaharova, “Her ne kadar inkar edilse ya da farklı bir şekilde gösterilmeye çalışılsa da, ABD'nin Kiev rejimini eğittiği, önce aşırılık, şimdi de terör raylarına oturttuğu dile getirdik. Bundan önce de Ukrayna devletini yok ederek zemin hazırlıyorlardı” ifadesini kullandı.Bakanlık Sözcüsü, “Tüm bunlar, onların söylediği gibi Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'yı bir araç olarak kullanmak amacıyla yapılıyor. Bize göre bu, Batı tarafından ilan edilmiş bir hibrid savaş” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-abd-buyukelciligi-kursk-muharebesinden-cikarilan-dersler-bugun-de-gecerli-1087180373.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, zaporojye nükleer güç santrali, zaporojye, kursk, kursk bölgesi, daeş, abd, aşırılık, terör
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, zaporojye nükleer güç santrali, zaporojye, kursk, kursk bölgesi, daeş, abd, aşırılık, terör
Rusya Dışişleri'nden DAEŞ-Kiev karşılaştırması: İkisinin de cephaneliğinde terör planları var
14:44 23.08.2024 (güncellendi: 14:54 23.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin DAEŞ gibi sivil altyapı tesislerini patlatma ve sivilleri öldürmekten nükleer teröre kadar farklı terör eylemlerine başvurduğunu belirtti.
Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin Zaparojye nükleer santralinin rezerv hatlarını kestiği yönündeki haberleri şu ifadeyle değerlendirdi:
Kiev rejimi, yasaklı Irak ve Levanta İslam Devleti gibi cephaneliğinde, sivil altyapının patlatılması ve sivillerin öldürülmesinden nükleer teröre kadar geniş kapsamlı terör faaliyet planları bulunuyor.
Rus diplomat, “Zaporojye ve Kursk nükleer santralleri Kiev rejiminin kriminal terör eylemlerinin hedefi” ifadesini kullandı.
‘Kiev rejimini ABD yetiştirdi’
Rusya’nın, Kiev rejiminin işlediği suçları uzun zamandır tespit ettiğini belirten Zaharova, “Her ne kadar inkar edilse ya da farklı bir şekilde gösterilmeye çalışılsa da, ABD'nin Kiev rejimini eğittiği, önce aşırılık, şimdi de terör raylarına oturttuğu dile getirdik. Bundan önce de Ukrayna devletini yok ederek zemin hazırlıyorlardı” ifadesini kullandı.
Bakanlık Sözcüsü, “Tüm bunlar, onların söylediği gibi Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'yı bir araç olarak kullanmak amacıyla yapılıyor. Bize göre bu, Batı tarafından ilan edilmiş bir hibrid savaş” diye ekledi.