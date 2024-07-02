https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/turk-filmi-eflatun-rusyanin-antares-uluslararasi-film-festivalinde-en-iyi-film-secildi--1085445602.html
Türk filmi Eflatun, Rusya'nın Antares Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film seçildi
Türk filmi Eflatun, Rusya'nın Antares Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film seçildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmi 'Eflatun', seyirciler tarafından en beğenilen film seçildi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T17:14+0300
2024-07-02T17:14+0300
2024-07-02T17:14+0300
türkiye
rusya
dizi
oyuncu
kerem bürsin
yerli oyuncu
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Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali’nde, Türk yapımı 'Eflatun' filmi seyirciler tarafından en beğenilen film seçildi. Festival, 25-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi ve uzun metrajlı filmler, belgeseller ve animasyonlar yarıştı.Jüri üyeleri arasında Türk yönetmen Ezel Akay’ın da yer aldığı festivalde, başrolünü Kerem Bürsin’in üstlendiği ve Cüneyt Karakuş’un yönettiği 'Eflatun' büyük ilgi gördü. Daha önce, Türk filmleri Rusya’nın Nalçik ve Moskova kentlerinde de sinemaseverlerle buluşmuştu. 27 Haziran’da Moskova’daki Sinema Evi’nde 'Bizim İçin Şampiyon' filmi gösterildi. 'Kelebeğin Rüyası' filmi ise 12 Ağustos’ta Rusça altyazıyla izleyiciyle buluşacak.
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rusya, dizi, oyuncu, kerem bürsin, yerli oyuncu
rusya, dizi, oyuncu, kerem bürsin, yerli oyuncu
Türk filmi Eflatun, Rusya'nın Antares Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film seçildi
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmi 'Eflatun', seyirciler tarafından en beğenilen film seçildi.
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali’nde, Türk yapımı 'Eflatun' filmi seyirciler tarafından en beğenilen film seçildi. Festival, 25-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi ve uzun metrajlı filmler, belgeseller ve animasyonlar yarıştı.
Jüri üyeleri arasında Türk yönetmen Ezel Akay’ın da yer aldığı festivalde, başrolünü Kerem Bürsin’in üstlendiği ve Cüneyt Karakuş’un yönettiği 'Eflatun' büyük ilgi gördü.
Daha önce, Türk filmleri Rusya’nın Nalçik ve Moskova kentlerinde de sinemaseverlerle buluşmuştu. 27 Haziran’da Moskova’daki Sinema Evi’nde 'Bizim İçin Şampiyon' filmi gösterildi. 'Kelebeğin Rüyası' filmi ise 12 Ağustos’ta Rusça altyazıyla izleyiciyle buluşacak.