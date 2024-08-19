https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-ve-aliyev-bakude-bir-araya-geldi-1087001003.html
Putin ve Aliyev, Bakü’de bir araya geldi
Putin ve Aliyev, Bakü’de bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Zagulba konutunda... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T13:03+0300
2024-08-19T13:03+0300
2024-08-19T14:08+0300
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Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bugün Bakü’deki Zagulba konutunda bir araya geldi. Görüşmeye katılan Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt da yer aldılar.Putin, heyetler arası görüşmede, Aliyev’e davet için teşekkür ederek, “İlişkilerimiz, 2022 yılı başında sizinle imzaladığımız deklarasyon temelinde gelişiyor. Bu deklarasyon başarılı bir şekilde uygulanıyor ve bu yıl Nisan ayında Moskova'ya yaptığınız ziyaret ikili ilişkilerimizin gelişmesine iyi bir ivme kazandırdı” ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla gelişmeye devam ettiğini kaydeden Rus lider, ikili ticaretin 4 milyar doları geçtiğini anımsatarak, “Bu iyi bir rakam, ancak kapasitemizin potansiyelini karşılamıyor. Sadece enerji değil, sanayideki ortaklık, ulaşım, lojistik, hafif sanayiyi de konuşabiliriz. Ortak çalışabileceğimiz birçok alan var” yorumunda bulundu.Aliyev’in ülkesinde Rus dilinin gelişimine gösterdiği ilgiye büyük önem verdiğini dile getiren Putin, Azerbaycan’da 300 okulun Rusça eğitim verdiğini ve Rusya’nın en iyi üniversitelerinin Azerbaycan’da şubelerinin faaliyet gösterdiğini, Azerbaycan’dan binlerce öğrencinin Rusya’da lisans eğitimi aldığını anımsatarak, “Bu işbirliğini genişletmeye hazırız” dedi.Karabağ konusuna da değinen Rusya lideri, “Azerbaycan'ın, tam çözüme ilişkin tüm prosedürleri tamamlamayı hedeflediğini çok iyi biliyorum” ifadesini kullandı.Putin, "Bir barış anlaşmasının imzalanması, sınırların netleştirilmesi ve çizilmesi için yapabileceğimiz bir şey varsa bundan büyük mutluluk duyarız" diye ekledi.Aliyev: Rusya ile işbirliğinin düzeyinden memnunuzAzerbaycan lideri İlham Aliyev, “Ülkeler arasındaki etkileşim düzeyinden çok memnunum. Şubat 2022'de imzaladığımız müttefik işbirliği deklarasyonu başarıyla uygulanıyor” diye konuştu.İki ülkenin enerji, ulaştırma, insani yardım ve diğer birçok alanda işbirliği yaptığını söyleyen Aliyev, Putin'in Azerbaycan ziyaretinin Bakü ve Moskova arasındaki ilişkiler için faydalı olacağına inandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/rusya-devlet-baskani-putin-azerbaycanda-1086984488.html
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rusya, azerbaycan, bakü, vladimir putin, ilham aliyev, işbirliği, ticaret, rusça, karabağ
rusya, azerbaycan, bakü, vladimir putin, ilham aliyev, işbirliği, ticaret, rusça, karabağ
Putin ve Aliyev, Bakü’de bir araya geldi
13:03 19.08.2024 (güncellendi: 14:08 19.08.2024)
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Zagulba konutunda ağırlandı. Aliyev ve Putin, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gündemdeki konuları da ele aldı.
Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bugün Bakü’deki Zagulba konutunda bir araya geldi. Görüşmeye katılan Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt da yer aldılar.
Putin, heyetler arası görüşmede, Aliyev’e davet için teşekkür ederek, “İlişkilerimiz, 2022 yılı başında sizinle imzaladığımız deklarasyon temelinde gelişiyor. Bu deklarasyon başarılı bir şekilde uygulanıyor ve bu yıl Nisan ayında Moskova'ya yaptığınız ziyaret ikili ilişkilerimizin gelişmesine iyi bir ivme kazandırdı” ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla gelişmeye devam ettiğini kaydeden Rus lider, ikili ticaretin 4 milyar doları geçtiğini anımsatarak, “Bu iyi bir rakam, ancak kapasitemizin potansiyelini karşılamıyor. Sadece enerji değil, sanayideki ortaklık, ulaşım, lojistik, hafif sanayiyi de konuşabiliriz. Ortak çalışabileceğimiz birçok alan var” yorumunda bulundu.
Aliyev’in ülkesinde Rus dilinin gelişimine gösterdiği ilgiye büyük önem verdiğini dile getiren Putin, Azerbaycan’da 300 okulun Rusça eğitim verdiğini ve Rusya’nın en iyi üniversitelerinin Azerbaycan’da şubelerinin faaliyet gösterdiğini, Azerbaycan’dan binlerce öğrencinin Rusya’da lisans eğitimi aldığını anımsatarak, “Bu işbirliğini genişletmeye hazırız” dedi.
Karabağ konusuna da değinen Rusya lideri, “Azerbaycan'ın, tam çözüme ilişkin tüm prosedürleri tamamlamayı hedeflediğini çok iyi biliyorum” ifadesini kullandı.
Putin, "Bir barış anlaşmasının imzalanması, sınırların netleştirilmesi ve çizilmesi için yapabileceğimiz bir şey varsa bundan büyük mutluluk duyarız" diye ekledi.
Aliyev: Rusya ile işbirliğinin düzeyinden memnunuz
Azerbaycan lideri İlham Aliyev, “Ülkeler arasındaki etkileşim düzeyinden çok memnunum. Şubat 2022'de imzaladığımız müttefik işbirliği deklarasyonu başarıyla uygulanıyor” diye konuştu.
İki ülkenin enerji, ulaştırma, insani yardım ve diğer birçok alanda işbirliği yaptığını söyleyen Aliyev, Putin'in Azerbaycan ziyaretinin Bakü ve Moskova arasındaki ilişkiler için faydalı olacağına inandığını ifade etti.