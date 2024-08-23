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Profesörden 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Paniğe gerek yok'
Profesörden 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Paniğe gerek yok'
Sputnik Türkiye
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, maymun çiçeği virüsü hakkında yaptığı açıklamasında, paniğe gerek yolmadığını... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T17:39+0300
2024-08-23T17:39+0300
türkiye
afrika
maymun çiçeği virüsü
mpox
salgın
dsö
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sağlık bakanlığı
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, henüz Türkiye'de vaka bildirimi yapılmadığını belirterek, “Virüsün dünyada ne kadar yayılacağını şu anda öngörmek mümkün değil ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Paniğe gerek yok ama hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel acil durum' ilan etmesiyle gündemdeki yerini koruymayı sürdüren maymun çiçeği virüsü ilk olarak Afrika kıtasında görülmüştü. Kısa süre sonra İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Endonezya ve Filipinler gibi pek çok farklı ülkede daha tespit edilmişti.'Muhtemel pandemi durumu için rehber hazırlandı'Sağlık Bakanlığı'nın pandemiye karşı bir rehber hazırladığını belirten Bakır, “Henüz ülkemizde vaka bildirimi yapılmış değil. Dolayısıyla şu anda Afrika ülkelerinde, özellikle Orta Afrika ülkelerinde hastalığın yayılımı söz konusu. Dünyanın değişik yerlerine yayılır mı? Bu süreçte izleyip göreceğiz. Hemen bir pandemi paniğine girmek hastalıktan korunmadan çok insanları sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak birçok alanda etkileyecektir. Bu nedenle belki bu panik daha önce yaşadığımız pandemi nedeniyle olabilir. Ama buna şu anda gerek yok. Bu şu anlama da gelmiyor tabii. Tedbirlerin alınmaması anlamına da gelmemeli. Zaten Sağlık Bakanlığı pandemiye karşı bir rehber hazırladı. Şu anda Sağlık Bakanlığı, eğer vaka görülürse ne yapılması gerektiği ile ilgili bir rehber hazırladı. Öncelikle tabii ki bu rehbere uymak ve bu rehber doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Bizim ülkemizde henüz vaka bildirimi yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği dediğimiz hastalık için bir halk sağlığı açısından acil durum ilanı söz konusu. Dolayısıyla biz de önümüzdeki süreçte şüpheli vaka eğer görürsek gerekli incelemeleri yapıp, bu vakanın M-çiçeği ya da maymun çiçeği vakası olup olmadığını ilgili birimlere, ilgili sağlık kuruluşlarına bildireceğiz ve takip edeceğiz. Ama şu anda bir paniğe gerek yok. Çünkü ülkemizde vaka bildiğim yok” dedi.'Ne kadar yayılacağını öngörmek mümkün değil'Paniğe gerek olmadığını fakat aynı zamanda hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerektiğini vurgulayan Bakır, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-olursa-ustesinden-gelecegimizi-1087192640.html
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sağlık bakanlığı maymun çiçeği, sağlık bakanlığı rehberler, sağlık bakanlığı rehber, sağlık bakanlığı pandemi
sağlık bakanlığı maymun çiçeği, sağlık bakanlığı rehberler, sağlık bakanlığı rehber, sağlık bakanlığı pandemi

Profesörden 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Paniğe gerek yok'

17:39 23.08.2024
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Nijerya maymun çiçeği yayılımını engellemek için vahşi hayvan eti satışını yasakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, maymun çiçeği virüsü hakkında yaptığı açıklamasında, paniğe gerek yolmadığını belirterek hastalığın bulaş yollarının bilinmesini gerektiğinin altını çizdi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, henüz Türkiye'de vaka bildirimi yapılmadığını belirterek, “Virüsün dünyada ne kadar yayılacağını şu anda öngörmek mümkün değil ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Paniğe gerek yok ama hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel acil durum' ilan etmesiyle gündemdeki yerini koruymayı sürdüren maymun çiçeği virüsü ilk olarak Afrika kıtasında görülmüştü. Kısa süre sonra İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Endonezya ve Filipinler gibi pek çok farklı ülkede daha tespit edilmişti.

'Muhtemel pandemi durumu için rehber hazırlandı'

Sağlık Bakanlığı'nın pandemiye karşı bir rehber hazırladığını belirten Bakır, “Henüz ülkemizde vaka bildirimi yapılmış değil. Dolayısıyla şu anda Afrika ülkelerinde, özellikle Orta Afrika ülkelerinde hastalığın yayılımı söz konusu. Dünyanın değişik yerlerine yayılır mı? Bu süreçte izleyip göreceğiz. Hemen bir pandemi paniğine girmek hastalıktan korunmadan çok insanları sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak birçok alanda etkileyecektir. Bu nedenle belki bu panik daha önce yaşadığımız pandemi nedeniyle olabilir. Ama buna şu anda gerek yok. Bu şu anlama da gelmiyor tabii. Tedbirlerin alınmaması anlamına da gelmemeli. Zaten Sağlık Bakanlığı pandemiye karşı bir rehber hazırladı. Şu anda Sağlık Bakanlığı, eğer vaka görülürse ne yapılması gerektiği ile ilgili bir rehber hazırladı. Öncelikle tabii ki bu rehbere uymak ve bu rehber doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Bizim ülkemizde henüz vaka bildirimi yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği dediğimiz hastalık için bir halk sağlığı açısından acil durum ilanı söz konusu. Dolayısıyla biz de önümüzdeki süreçte şüpheli vaka eğer görürsek gerekli incelemeleri yapıp, bu vakanın M-çiçeği ya da maymun çiçeği vakası olup olmadığını ilgili birimlere, ilgili sağlık kuruluşlarına bildireceğiz ve takip edeceğiz. Ama şu anda bir paniğe gerek yok. Çünkü ülkemizde vaka bildiğim yok” dedi.

'Ne kadar yayılacağını öngörmek mümkün değil'

Paniğe gerek olmadığını fakat aynı zamanda hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerektiğini vurgulayan Bakır, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Daha önce biliyorsunuz 2022 yılında maymun çiçeği ile ilgili bir pandemi riski Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmişti. Kısa süre içinde o uyarıyı vakaların sayısının azalmasıyla 2023 Mayıs ayında sonlandırmıştı. Virüsün dünyada ne kadar yayılacağını şu anda öngörmek mümkün değil ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Paniğe gerek yok ama hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerekiyor. Çiçek aşısı ile ilgili Afrika ülkelerinde bu hastalığın yayılımıyla ilgili gözlemler var. Afrika ülkelerinde maymun çiçeğinin aşısı olanlarda koruyuculuk sağladığı gözlemlenmiş. Kabaca yüzde 80 civarında bir koruyuculuk sağladığı şeklinde bir öngörü var. Tabii bir önceki Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı açısından acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü türüyle şu anki maymun çiçeği virüsü türü farklı. Bir önceki tür Tip-2 dediğimiz maymun çiçeği virüsüydü. Virüsün bulaşıcılığı şu anki türe göre daha az. Geçmişteki deneyimlerden gördüğümüz kadarıyla hem daha hızlı yayılması hem de daha şiddetli seyretmesi ve daha öldürücü olmasını bekliyoruz.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
POLİTİKA
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Olursa üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz'
16:47
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