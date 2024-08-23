https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/pentagon-abd-karsi-saldiri-icin-ukrayna-ordusuna-amerikan-silahlari-kullanmasina-izin-veriyor-1087163732.html
Pentagon: ABD, karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Amerikan silahları kullanmasına izin veriyor
Pentagon: ABD, karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Amerikan silahları kullanmasına izin veriyor
Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde Amerikan silahları kullanmasına izin verdiğini itiraf etti. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T00:02+0300
2024-08-23T00:02+0300
2024-08-23T00:01+0300
dünya
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
sabrina singh
abd
ukrayna
rusya
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
sumi bölgesi
himars
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Rusya’ya karşı Amerikan silahları kullanmasına izin verdiğini söyledi.Singh "Yaklaşımımız Ukrayna'nın Kursk ve Sumi bölgeleri dahil olmak üzere sınır bölgelerinden gelebilecek Rus saldırılarına karşı koymak için karşı saldırı yapmasına olanak tanıyor. Böylece kendilerini bu bölgelerden gelen Rus saldırılarına karşı koruyorlar” dedi.Singh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kursk bölgesine yönelik saldırının amacına ilişkin açıklamalarına rağmen ABD'nin bu bağlamda hala soruları olduğunu da vurguladı.Daha önce Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerini kullandıklarını duyurmuştu.Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna ordusu tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve dahilinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/cecen-komutan-alaudinov-kursk-istikametinde-bir-abrams-vuruldu-1087130232.html
ukrayna
rusya
kursk
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, abd, ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, sumi bölgesi, himars
amerikan savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, abd, ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, sumi bölgesi, himars
Pentagon: ABD, karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Amerikan silahları kullanmasına izin veriyor
Pentagon, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde Amerikan silahları kullanmasına izin verdiğini itiraf etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Rusya’ya karşı Amerikan silahları kullanmasına izin verdiğini söyledi.
Singh "Yaklaşımımız Ukrayna'nın Kursk ve Sumi bölgeleri dahil olmak üzere sınır bölgelerinden gelebilecek Rus saldırılarına karşı koymak için karşı saldırı yapmasına olanak tanıyor. Böylece kendilerini bu bölgelerden gelen Rus saldırılarına karşı koruyorlar” dedi.
Singh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kursk bölgesine yönelik saldırının amacına ilişkin açıklamalarına rağmen ABD'nin bu bağlamda hala soruları olduğunu da vurguladı.
Daha önce Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerini kullandıklarını duyurmuştu.
Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna ordusu tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve dahilinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.