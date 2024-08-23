https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/pentagon-abd-karsi-saldiri-icin-ukrayna-ordusuna-amerikan-silahlari-kullanmasina-izin-veriyor-1087163732.html

Pentagon: ABD, karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Amerikan silahları kullanmasına izin veriyor

Pentagon: ABD, karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Amerikan silahları kullanmasına izin veriyor

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde Amerikan silahları kullanmasına izin verdiğini itiraf etti. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T00:02+0300

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dünya

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

sabrina singh

abd

ukrayna

rusya

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk

sumi bölgesi

himars

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin karşı saldırı için Ukrayna ordusuna Rusya’ya karşı Amerikan silahları kullanmasına izin verdiğini söyledi.Singh "Yaklaşımımız Ukrayna'nın Kursk ve Sumi bölgeleri dahil olmak üzere sınır bölgelerinden gelebilecek Rus saldırılarına karşı koymak için karşı saldırı yapmasına olanak tanıyor. Böylece kendilerini bu bölgelerden gelen Rus saldırılarına karşı koruyorlar” dedi.Singh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kursk bölgesine yönelik saldırının amacına ilişkin açıklamalarına rağmen ABD'nin bu bağlamda hala soruları olduğunu da vurguladı.Daha önce Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerini kullandıklarını duyurmuştu.Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna ordusu tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve dahilinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/cecen-komutan-alaudinov-kursk-istikametinde-bir-abrams-vuruldu-1087130232.html

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Sputnik Türkiye

amerikan savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, abd, ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, sumi bölgesi, himars