https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/cecen-komutan-alaudinov-kursk-istikametinde-bir-abrams-vuruldu-1087130232.html
Çeçen komutan Alaudinov: Kursk istikametinde bir Abrams vuruldu
Çeçen komutan Alaudinov: Kursk istikametinde bir Abrams vuruldu
Sputnik Türkiye
Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Rus askerlerin Kursk istikametinde ABD yapımı bir Abrams tankını vurduğunu belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T10:35+0300
2024-08-22T10:35+0300
2024-08-22T10:39+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri harekat bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Alaudinov, Telegram’dan paylaştığı bir videoda, şu açıklamada bulundu: Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait birkaç topçu sistemin ve kontrol merkezinin imha edildiğini bildiren Alaudinov, “Sorumluluğumuzdaki bölgede işler iyi gidiyor” diye kaydetti.Ukrayna ordusunun yeniden gruplanmaya çalıştığını bir daha dile getiren Çeçen komutan, “Rusya zafer kazanmaya mahkum” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 21 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 400'den fazla askerini ve 65 tankını kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kursk-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-evleri-yagmaliyor-ve-arabalari-caliyor-1087128265.html
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rusya, çeçenistan, abdi alaudinov, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, abrams, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk
Çeçen komutan Alaudinov: Kursk istikametinde bir Abrams vuruldu
10:35 22.08.2024 (güncellendi: 10:39 22.08.2024)
Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Rus askerlerin Kursk istikametinde ABD yapımı bir Abrams tankını vurduğunu belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri harekat bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Alaudinov, Telegram’dan paylaştığı bir videoda, şu açıklamada bulundu:
Cephede her şey çok iyi, her şey kontrol altında. Düşman bugün herhangi bir aktif askeri eylemde bulunmadı. Ancak aynı zamanda düşmanın bir düzine askeri teçhizatı vuruldu. Aralarında kamyonetler de var. Bildirilene göre, bugün bir Abrams tankı da vuruldu.
Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait birkaç topçu sistemin ve kontrol merkezinin imha edildiğini bildiren Alaudinov, “Sorumluluğumuzdaki bölgede işler iyi gidiyor” diye kaydetti.
Ukrayna ordusunun yeniden gruplanmaya çalıştığını bir daha dile getiren Çeçen komutan, “Rusya zafer kazanmaya mahkum” diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 21 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 400'den fazla askerini ve 65 tankını kaybetti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.