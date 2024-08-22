https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/cecen-komutan-alaudinov-kursk-istikametinde-bir-abrams-vuruldu-1087130232.html

Çeçen komutan Alaudinov: Kursk istikametinde bir Abrams vuruldu

Çeçen komutan Alaudinov: Kursk istikametinde bir Abrams vuruldu

Sputnik Türkiye

Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Rus askerlerin Kursk istikametinde ABD yapımı bir Abrams tankını vurduğunu belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T10:35+0300

2024-08-22T10:35+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri harekat bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Alaudinov, Telegram’dan paylaştığı bir videoda, şu açıklamada bulundu: Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait birkaç topçu sistemin ve kontrol merkezinin imha edildiğini bildiren Alaudinov, “Sorumluluğumuzdaki bölgede işler iyi gidiyor” diye kaydetti.Ukrayna ordusunun yeniden gruplanmaya çalıştığını bir daha dile getiren Çeçen komutan, “Rusya zafer kazanmaya mahkum” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 21 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 400'den fazla askerini ve 65 tankını kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kursk-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-evleri-yagmaliyor-ve-arabalari-caliyor-1087128265.html

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