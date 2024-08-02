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Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu: 'Masrafsız amca'
Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu: 'Masrafsız amca'
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu: 'Masrafsız amca'

11:36 02.08.2024
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti.
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da da fenomen haline geldi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları&#x27;nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da da fenomen haline geldi. - Sputnik Türkiye
1/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da da fenomen haline geldi.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

'Masrafsız amca' olarak anılan Dikeç hakkında milyonları aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.

&#x27;Masrafsız amca&#x27; olarak anılan Dikeç hakkında milyonları aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı. - Sputnik Türkiye
2/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

'Masrafsız amca' olarak anılan Dikeç hakkında milyonları aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te milyonlarca paylaşım yapıldı

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te milyonlarca paylaşım yapıldı - Sputnik Türkiye
3/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te milyonlarca paylaşım yapıldı

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takıldı.

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takıldı. - Sputnik Türkiye
4/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takıldı.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek “masrafsız oynayan amca” olarak niteledi.

oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek “masrafsız oynayan amca” olarak niteledi. - Sputnik Türkiye
5/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek “masrafsız oynayan amca” olarak niteledi.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti.

Bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti. - Sputnik Türkiye
6/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşılırken, bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı.

Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşılırken, bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı. - Sputnik Türkiye
7/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşılırken, bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı. - Sputnik Türkiye
8/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazananYusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazananYusuf Dikeç&#x27;in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. - Sputnik Türkiye
9/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazananYusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu. - Sputnik Türkiye
10/10
© İHA / BURAK ERSOY-AW259404

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu.

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