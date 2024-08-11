https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-yediuyur-girdigi-evde-supurge-ile-kovalandi-1086726589.html
Nesli tükenme tehlikesi altında olan yediuyur girdiği evde süpürge ile kovalandı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan yediuyur girdiği evde süpürge ile kovalandı
Sputnik Türkiye
Erzincan’ın Tatlısu köyünde evlerine yazdan yaza gelen bir aile bu sene evlerinin içinde gördükleri canlıyı fare sanarak, süpürge ile atmaya çalıştı. Canlıya... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T15:44+0300
2024-08-11T15:44+0300
2024-08-11T15:59+0300
yediuyur
yaşam
nesli tükenmekte olan hayvanlar
erzincan
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Tatlısu köyüne yazdan yaza gelen Serdar Yıldırım ve ailesi, evin bahçesinde otururken duvarda bir hayvan gördü. Bunun fare olduğunu sanıp süpürgeyle evden uzaklaştırmak istediler. Yapısı itibariyle bunun fare olmadığını fark eden aile uzun süre duvardaki canlıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldılar. Daha sonra yapılan araştırmada duvardaki hayvanın görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur olduğu anlaşıldı. Serdar Yıldırım, “Kış boyunca evimiz kapalı kalıyor. Yazı gelip açtığımızda bu sürprizle karşılaştık. Evimizin içerisinde, kenarında bir fare türü gördük. İlk başta bunu kovalamaya çalıştık. Türün farklı bir çeşit olduğunu sonra anladık. Kuyruğu bildiğimiz farelere benzeyen bir tür değildi. Bu durumu anlayınca canlıyı görüntülemeye karar verdik. Çektiklerimizi daha sonra bu işi bilen dostlarımıza gönderdim. Bunun yediuyur olduğunu öğrendi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/orduda-bizans-donemine-ait-in-situ-zemin-mozaigi-bulundu-1086725658.html
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yediuyur nedir, yediuyur faresi, yediuyur fare mi, yediuyur nesli tükeniyor mu
yediuyur nedir, yediuyur faresi, yediuyur fare mi, yediuyur nesli tükeniyor mu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan yediuyur girdiği evde süpürge ile kovalandı
15:44 11.08.2024 (güncellendi: 15:59 11.08.2024)
Erzincan’ın Tatlısu köyünde evlerine yazdan yaza gelen bir aile bu sene evlerinin içinde gördükleri canlıyı fare sanarak, süpürge ile atmaya çalıştı. Canlıya daha dikkatli baktıktan sonra video çeken aile hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve çok zor görüntülenen yediuyur olduğunu öğrendi.
Tatlısu köyüne yazdan yaza gelen Serdar Yıldırım ve ailesi, evin bahçesinde otururken duvarda bir hayvan gördü. Bunun fare olduğunu sanıp süpürgeyle evden uzaklaştırmak istediler. Yapısı itibariyle bunun fare olmadığını fark eden aile uzun süre duvardaki canlıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldılar.
Daha sonra yapılan araştırmada duvardaki hayvanın görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur olduğu anlaşıldı.
Serdar Yıldırım, “Kış boyunca evimiz kapalı kalıyor. Yazı gelip açtığımızda bu sürprizle karşılaştık. Evimizin içerisinde, kenarında bir fare türü gördük. İlk başta bunu kovalamaya çalıştık. Türün farklı bir çeşit olduğunu sonra anladık. Kuyruğu bildiğimiz farelere benzeyen bir tür değildi. Bu durumu anlayınca canlıyı görüntülemeye karar verdik. Çektiklerimizi daha sonra bu işi bilen dostlarımıza gönderdim. Bunun yediuyur olduğunu öğrendi” dedi.