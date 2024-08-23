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Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur alarmı: 'Çok kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak fırtınası esir alacak'
Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur alarmı: 'Çok kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak fırtınası esir alacak'
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye ve Antalya’nın kuzey kesimlerinde saat... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T07:42+0300
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Cuma gününe ait hava durumunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahminde bulundu.Yağış uyarısı: Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor?Rapora göre; Afyonkarahisar, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Artvin, Samsun, Trabzon, Aksaray, Niğde ve Karaman'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Özellikle Ardahan çevreleri ile Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde yerel sağanakların etkili olacağını belirterek, Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı ve Ankara’nın kuzeyi ile Konya’nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Plan yapacakların, bu bölgelerdeki yağış olasılığına dikkat etmeleri öneriliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 37°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutluMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 33°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında ortaMARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında ortaVAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
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Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur alarmı: 'Çok kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak fırtınası esir alacak'

07:42 23.08.2024
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye ve Antalya’nın kuzey kesimlerinde saat 12.00 - 18.00 arasında yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Cuma gününe ait hava durumunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahminde bulundu.

Yağış uyarısı: Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor?

Rapora göre; Afyonkarahisar, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Artvin, Samsun, Trabzon, Aksaray, Niğde ve Karaman'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Özellikle Ardahan çevreleri ile Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde yerel sağanakların etkili olacağını belirterek, Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı ve Ankara’nın kuzeyi ile Konya’nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Plan yapacakların, bu bölgelerdeki yağış olasılığına dikkat etmeleri öneriliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
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Tabelalar yine değişti, benzine indirim geldi: Mazot fiyatları da değişecek mi?
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