https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meteorolojiden-3-bolge-icin-yagmur-alarmi-cok-kuvvetli-ruzgar-ve-gok-gurultulu-saganak-firtinasi-1087168980.html

Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur alarmı: 'Çok kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak fırtınası esir alacak'

Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur alarmı: 'Çok kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak fırtınası esir alacak'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye ve Antalya’nın kuzey kesimlerinde saat... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T07:42+0300

2024-08-23T07:42+0300

2024-08-23T07:42+0300

meteoroloji

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Cuma gününe ait hava durumunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahminde bulundu.Yağış uyarısı: Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor?Rapora göre; Afyonkarahisar, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Artvin, Samsun, Trabzon, Aksaray, Niğde ve Karaman'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Özellikle Ardahan çevreleri ile Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde yerel sağanakların etkili olacağını belirterek, Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı ve Ankara’nın kuzeyi ile Konya’nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Plan yapacakların, bu bölgelerdeki yağış olasılığına dikkat etmeleri öneriliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 37°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutluMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 33°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında ortaMARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında ortaVAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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