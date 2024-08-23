https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/antalyada-genc-kadin-camide-mahsur-kaldi-1087171399.html
Antalya’da genç kadın camide mahsur kaldı
Antalya’da genç kadın camide mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami içerisinde mahsur kaldığını belirten genç kadın, cami görevlisinin kapıyı açması ile çıkarıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T09:52+0300
2024-08-23T09:52+0300
2024-08-23T09:52+0300
türkiye
cami
kadın
mahsur kalma
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Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami kapısının kilitli olduğunu ve içeride mahsur kaldığını belirten bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını gördü.Mahalledekiler ne olduğunu anlamaya çalıştıİkinci katta bulunan pençeyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişim kuran genç kadının çıkartılması için cami görevlisine ulaşıldı. Bir süre sonra camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki apartman sakinleri neler olup bittiğini anlamak için balkonlardan camiye gelen ekipleri izledi. Kilitli kaldığı camiden çıkartılan genç kadın, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın, işlemler için polis otosuna bindirilerek götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/suudi-arabistanda-27-deveye-estetik-16sina-botoks-yapildigi-ortaya-cikti-1087168610.html
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cami, kadın, mahsur kalma
cami, kadın, mahsur kalma
Antalya’da genç kadın camide mahsur kaldı
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami içerisinde mahsur kaldığını belirten genç kadın, cami görevlisinin kapıyı açması ile çıkarıldı.
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami kapısının kilitli olduğunu ve içeride mahsur kaldığını belirten bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını gördü.
Mahalledekiler ne olduğunu anlamaya çalıştı
İkinci katta bulunan pençeyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişim kuran genç kadının çıkartılması için cami görevlisine ulaşıldı. Bir süre sonra camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı.
Bu sırada çevredeki apartman sakinleri neler olup bittiğini anlamak için balkonlardan camiye gelen ekipleri izledi. Kilitli kaldığı camiden çıkartılan genç kadın, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın, işlemler için polis otosuna bindirilerek götürüldü.