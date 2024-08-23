https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/antalyada-genc-kadin-camide-mahsur-kaldi-1087171399.html

Antalya’da genç kadın camide mahsur kaldı

Antalya’da genç kadın camide mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami içerisinde mahsur kaldığını belirten genç kadın, cami görevlisinin kapıyı açması ile çıkarıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T09:52+0300

2024-08-23T09:52+0300

2024-08-23T09:52+0300

türkiye

cami

kadın

mahsur kalma

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Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami kapısının kilitli olduğunu ve içeride mahsur kaldığını belirten bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını gördü.Mahalledekiler ne olduğunu anlamaya çalıştıİkinci katta bulunan pençeyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişim kuran genç kadının çıkartılması için cami görevlisine ulaşıldı. Bir süre sonra camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki apartman sakinleri neler olup bittiğini anlamak için balkonlardan camiye gelen ekipleri izledi. Kilitli kaldığı camiden çıkartılan genç kadın, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın, işlemler için polis otosuna bindirilerek götürüldü.

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cami, kadın, mahsur kalma