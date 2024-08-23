https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/mersinde-dort-noktaya-cikan-yanginlarla-ilgili-iki-kisi-tutuklandi-1087181338.html
Mersin'de dört noktaya çıkan yangınlarla ilgili iki kişi tutuklandı
Mersin'de dört noktaya çıkan yangınlarla ilgili iki kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mersin Silifke'de dört ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Şüpheliler suçlarını itiraf etti. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T13:23+0300
2024-08-23T13:23+0300
2024-08-23T13:28+0300
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mersin
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Türkiye'de son on gündür bir çok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Mersin Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta dört ayrı noktada orman yangını çıkmıştı. Jandarma, güvenlik kameralarını incelediİl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangınlara ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.Jandarmanın oluşturduğu özel ekip, yangın çıkan mevkilerdeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.Yangın bölgelerinden motosikletle geçen 2 kişiyi tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri şüphelileri saklandıkları adreste yakaladı.Suçlarını itiraf ettilerJandarmaya götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Ne olmuştu?Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 15 Ağustos'ta insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlenmiş, bölgelere Orman İşletme Müdürlüğüne personelleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirilmişti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1087083968.html
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mersin, silifke, orman yangını
mersin, silifke, orman yangını
Mersin'de dört noktaya çıkan yangınlarla ilgili iki kişi tutuklandı
13:23 23.08.2024 (güncellendi: 13:28 23.08.2024)
Mersin Silifke'de dört ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Şüpheliler suçlarını itiraf etti.
Türkiye'de son on gündür bir çok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Mersin Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta dört ayrı noktada orman yangını çıkmıştı.
Jandarma, güvenlik kameralarını inceledi
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangınlara ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Jandarmanın oluşturduğu özel ekip, yangın çıkan mevkilerdeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.
Yangın bölgelerinden motosikletle geçen 2 kişiyi tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri şüphelileri saklandıkları adreste yakaladı.
Jandarmaya götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 15 Ağustos'ta insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlenmiş, bölgelere Orman İşletme Müdürlüğüne personelleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirilmişti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.