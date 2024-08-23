https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/mendereste-156-hobi-bahcesinin-yikimina-baslandi-1087191406.html

Menderes'te 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı

Menderes'te 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde ruhsatsız inşa edilen 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı. Menderes Belediyesi, hobi bahçelerinin amacının dışına çıkmış olduğunu... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T16:16+0300

2024-08-23T16:16+0300

2024-08-23T16:16+0300

türkiye

hobi bahçesi

izmir

menderes

yıkım

kaçak ve ruhsatsız binalar

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İzmir Menderes'te ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.Menderes Belediyesi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen, mühürlenmiş, adli süreci tamamlanmış 156 yapı için yıkım kararı alındığını duyurdu.Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi ve tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlandı.Menderes Belediyesi, hobi bahçeleri uygulamasının amacının dışına çıkmış durumda olduğunu ve tarım alanlarına zarar verdiğini bildirdi. Menderes halkını hobi bahçesi almaması konusunda daha önce bu konuyla ilgili uyardığını belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'gerekli uyarıların ardından yıkım kararı alınan hobi bahçelerinin yıkılacağını söylediğini' belirtti.Tarım arazilerinin yok olmasına izin veremeyeceklerini bildiren yetkililer, ilk etapta toplamda 156 adet hobi bahçesi için yıkım kararı çıktığını duyurdu. İlkay Çiçek, "Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın’’ dedi.

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hobi bahçesi, izmir, menderes, yıkım, kaçak ve ruhsatsız binalar