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Menderes'te 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı
Menderes'te 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde ruhsatsız inşa edilen 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı. Menderes Belediyesi, hobi bahçelerinin amacının dışına çıkmış olduğunu... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:16+0300
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İzmir Menderes'te ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.Menderes Belediyesi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen, mühürlenmiş, adli süreci tamamlanmış 156 yapı için yıkım kararı alındığını duyurdu.Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi ve tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlandı.Menderes Belediyesi, hobi bahçeleri uygulamasının amacının dışına çıkmış durumda olduğunu ve tarım alanlarına zarar verdiğini bildirdi. Menderes halkını hobi bahçesi almaması konusunda daha önce bu konuyla ilgili uyardığını belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'gerekli uyarıların ardından yıkım kararı alınan hobi bahçelerinin yıkılacağını söylediğini' belirtti.Tarım arazilerinin yok olmasına izin veremeyeceklerini bildiren yetkililer, ilk etapta toplamda 156 adet hobi bahçesi için yıkım kararı çıktığını duyurdu. İlkay Çiçek, "Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın’’ dedi.
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hobi bahçesi, izmir, menderes, yıkım, kaçak ve ruhsatsız binalar
hobi bahçesi, izmir, menderes, yıkım, kaçak ve ruhsatsız binalar

Menderes'te 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı

16:16 23.08.2024
© AA / Menderes Belediyesiİzmir Menderes Hobi bahçesi yıkımı
İzmir Menderes Hobi bahçesi yıkımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Menderes Belediyesi
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İzmir'in Menderes ilçesinde ruhsatsız inşa edilen 156 hobi bahçesinin yıkımına başlandı. Menderes Belediyesi, hobi bahçelerinin amacının dışına çıkmış olduğunu ve tarım alanlarına zarar verdiğini bildirdi.
İzmir Menderes'te ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.
Menderes Belediyesi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen, mühürlenmiş, adli süreci tamamlanmış 156 yapı için yıkım kararı alındığını duyurdu.
Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi ve tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlandı.
Menderes Belediyesi, hobi bahçeleri uygulamasının amacının dışına çıkmış durumda olduğunu ve tarım alanlarına zarar verdiğini bildirdi. Menderes halkını hobi bahçesi almaması konusunda daha önce bu konuyla ilgili uyardığını belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'gerekli uyarıların ardından yıkım kararı alınan hobi bahçelerinin yıkılacağını söylediğini' belirtti.
© AA / Menderes Belediyesiİzmir Menderes Hobi bahçesi yıkımı
İzmir Menderes Hobi bahçesi yıkımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
İzmir Menderes Hobi bahçesi yıkımı
© AA / Menderes Belediyesi
Tarım arazilerinin yok olmasına izin veremeyeceklerini bildiren yetkililer, ilk etapta toplamda 156 adet hobi bahçesi için yıkım kararı çıktığını duyurdu. İlkay Çiçek, "Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın’’ dedi.
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