https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/ayvalikta-sahile-erisimi-engelleyen-kacak-yapilar-denizler-halkindir-projesiyle-yikilacak-1084908635.html

Ayvalık'ta sahile erişimi engelleyen kaçak yapılar 'Denizler Halkındır' projesiyle yıkılıyor

Ayvalık'ta sahile erişimi engelleyen kaçak yapılar 'Denizler Halkındır' projesiyle yıkılıyor

Sputnik Türkiye

Ayvalık'ta 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında kaçak yapıların yıkımına başlandı. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T19:03+0300

2024-06-16T19:03+0300

2024-06-16T19:03+0300

türkiye

kaçak yapılaşma

kaçak yapılar

ayvalık

balıkesir

çevre ve şehircilik bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillere erişimin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında Balıkesir Ayvalık'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit verilmediği vurgulandı.Bakan Mehmet Özhaseki'nin başlattığı "Denizler Halkındır" projesi çerçevesinde, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ekipler, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı." bilgisi paylaşıldı.Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek.

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kaçak yapılaşma, kaçak yapılar, ayvalık, balıkesir, çevre ve şehircilik bakanlığı