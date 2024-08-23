https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/mehmet-ceyhana-m-cicegi-suc-duyurusu-bu-millet-kureselcilerin-hedefine-alet-olmayacak-1087161866.html
Mehmet Ceyhan’a ‘M Çiçeği’ suç duyurusu: ‘Bu millet küreselcilerin hedefine alet olmayacak’
Mehmet Ceyhan’a ‘M Çiçeği’ suç duyurusu: ‘Bu millet küreselcilerin hedefine alet olmayacak’
Sputnik Türkiye
Koronavirüs döneminde de hakkında suç duyurusunda bulunulan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Maymun çiçeği virüsü... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T00:05+0300
2024-08-23T00:05+0300
2024-08-23T00:05+0300
türkiye
mehmet ceyhan
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küresel salgın: koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı
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Tüketiciler Birliği, M çiçeği virüsü ile ilgili açıklamaları sebebiyle Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunma kararı hakkında açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ceyhan'ın çıktığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalar suretiyle insanları korkuya sevk ettiğini iddia etti. Ceyhan'ın, insanları korkutma amaçlı açıklamalar yaptığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki iki hastanede M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişilerin karantina altına alındığı iddialarının aslı olmadığı açıklanmıştı. Koronavirüs döneminde de hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 6 Mayıs 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştu.6 Mayıs 2021 tarihli suç duyurusunda Ceyhan’ın Covid-19 pandemisinin başından bu yana yaptığı açıklamalar kanıt gösterilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcılığına verilen dilekçede 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu' işlendiğine ilişkin belgeler ve televiyondaki görüntüleri delil olarak yer almıştı.Aynı zamanda Prof. Dr Mehmet Ceyhan hakkında katıldığı televizyon programlarından birinde, aşı hakkında çekincesi bulunan kişilere karşı “Vatan hainliğinden fazlası vardır eksiği yoktur” söyleminden dolayı 'Alenen Nitelikli Hakaret' suçlamasında bulunulmuştu.Mehmet Ceyhan kimdir?Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Ceyhan, 1998 yılında ABD'de görev aldı. Askerlik hizmetini Adana Asker Hastanesinde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi.Pfizer ödül listesindeki isim Mehmet Ceyhan, 2017 yılında 'Çocuklarda ve Erişkinlerde Aşı ile Korunabilen Hastalıklarda Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Korunma' konulu 20. Pfizer Bilimsel Araştırma Yarışması’nda ödül kazanmıştı.
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Mehmet Ceyhan’a ‘M Çiçeği’ suç duyurusu: ‘Bu millet küreselcilerin hedefine alet olmayacak’
Koronavirüs döneminde de hakkında suç duyurusunda bulunulan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Maymun çiçeği virüsü hakkında 'insanları korkuya sevk ettiği gerekçesi' ile tekrar suç duyurusunda bulunuldu.
Tüketiciler Birliği, M çiçeği virüsü ile ilgili açıklamaları sebebiyle Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda bulunma kararı hakkında açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ceyhan'ın çıktığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalar suretiyle insanları korkuya sevk ettiğini iddia etti.
Ceyhan'ın, insanları korkutma amaçlı açıklamalar yaptığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki iki hastanede M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişilerin karantina altına alındığı iddialarının aslı olmadığı açıklanmıştı.
Koronavirüs döneminde de hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 6 Mayıs 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştu.
6 Mayıs 2021 tarihli suç duyurusunda Ceyhan’ın Covid-19 pandemisinin başından bu yana yaptığı açıklamalar kanıt gösterilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcılığına verilen dilekçede 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu' işlendiğine ilişkin belgeler ve televiyondaki görüntüleri delil olarak yer almıştı.
Aynı zamanda Prof. Dr Mehmet Ceyhan hakkında katıldığı televizyon programlarından birinde, aşı hakkında çekincesi bulunan kişilere karşı “Vatan hainliğinden fazlası vardır eksiği yoktur” söyleminden dolayı 'Alenen Nitelikli Hakaret' suçlamasında bulunulmuştu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Ceyhan, 1998 yılında ABD'de görev aldı. Askerlik hizmetini Adana Asker Hastanesinde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi.
Pfizer ödül listesindeki isim
Mehmet Ceyhan, 2017 yılında 'Çocuklarda ve Erişkinlerde Aşı ile Korunabilen Hastalıklarda Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Korunma' konulu 20. Pfizer Bilimsel Araştırma Yarışması’nda ödül kazanmıştı.