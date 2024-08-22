https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbulda-bir-kisi-maymun-cicegi-suphesiyle-karantinaya-alindi-iddiasina-aciklama-testi-negatif-1087157310.html

'İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasına açıklama: 'Testi negatif çıktı'

'İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasına açıklama: 'Testi negatif çıktı'

Sputnik Türkiye

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de olduğuna dair bir yeni iddia bu kez İstanbul üzerinden geldi. 'İstanbul'da bir kişi karantinaya alındı' iddiasına yanıt... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T19:15+0300

2024-08-22T19:15+0300

2024-08-22T20:03+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

mpox

istanbul

karantina

test

negatif

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da bir kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiasıyla ilgili söz konusu kişinin testinin negatif çıktığını belirtti.İstanbul’da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı ifade edilen açıklamada şu hatırlatma yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankarada-maymun-cicegi-nedeniyle-2-kisinin-karantinaya-alindigi-iddiasi-ile-ilgili-resmi-aciklama-1087136300.html

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