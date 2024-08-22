https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbulda-bir-kisi-maymun-cicegi-suphesiyle-karantinaya-alindi-iddiasina-aciklama-testi-negatif-1087157310.html
'İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasına açıklama: 'Testi negatif çıktı'
'İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasına açıklama: 'Testi negatif çıktı'
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Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de olduğuna dair bir yeni iddia bu kez İstanbul üzerinden geldi. 'İstanbul'da bir kişi karantinaya alındı' iddiasına yanıt... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T19:15+0300
2024-08-22T19:15+0300
2024-08-22T20:03+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
mpox
istanbul
karantina
test
negatif
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da bir kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiasıyla ilgili söz konusu kişinin testinin negatif çıktığını belirtti.İstanbul’da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı ifade edilen açıklamada şu hatırlatma yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankarada-maymun-cicegi-nedeniyle-2-kisinin-karantinaya-alindigi-iddiasi-ile-ilgili-resmi-aciklama-1087136300.html
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'İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasına açıklama: 'Testi negatif çıktı'
19:15 22.08.2024 (güncellendi: 20:03 22.08.2024)
Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de olduğuna dair bir yeni iddia bu kez İstanbul üzerinden geldi. 'İstanbul'da bir kişi karantinaya alındı' iddiasına yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi siz konusu hastaya yapılan testin negatif çıktığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da bir kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiasıyla ilgili söz konusu kişinin testinin negatif çıktığını belirtti.
"Bahse konu kişi dermatolojik belirtilerle hastaneye başvurmuş ve kendisine uygulanan maymun çiçeği testi negatif çıkmıştır. Şahsın izole edildiği yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada karantina iddiaları yalanlandı.
İstanbul’da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı ifade edilen açıklamada şu hatırlatma yapıldı:
"Gerekli bilgilendirmeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."