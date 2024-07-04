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Özel okul fiyatları katlandı: Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor
Özel okul fiyatları katlandı: Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor
Sputnik Türkiye
Özel okul ücretlerinde artış durdurulamıyor. Servis, kırtasiye ve yemek gibi ek hizmetlerin eklenmesiyle bazı okullarda yıllık maliyet 1 milyon lirayı da... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:52+0300
2024-07-04T09:52+0300
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı.Tercih süreci devam ederken ister devlet ister özel olsun öğrencilerin ailelerinin arayışları sürüyor.Özellikle de özel okullarda fiyatlar dikkat çeken seviyelere çıktı. NTV'nin haberine göre bazı okulların fiyatı yıllık 1 milyon liraya ulaştı.Fiyatlar tercihlere de yansıyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında özel okullara giden öğrenci sayısı azalırken devlet okullarına talep arttı.'Herkes haklı'Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, okulların yıl içindeki giderleri ve masrafları için yüzde 300'e yakın artış talep edebildiklerinden bahsetti. Gültekin, okulların talep ettiği zamdan öğretmenlerin yararlanamadığını ve bunun en büyük sorunların başında geldiğini dile getirip "Ne yazık ki bu da karşımıza çıkmıyor. Veli, öğretmen ve işletme açısından sorun var. Hepsi haklı..." dedi.Fiyatlar tüm okullarda katlandıÜsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı yüzde 100’den fazla artışla 975 bin liraya, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde 370 bin liradan 953 bin liraya, Özel Alman Lisesi’nin fiyatı da 4 kattan fazla artışla 905 bin liraya çıktı.Fransız liselerinde ücretler 800 bin lirayı aştı.Çocuğunu LGS puanı istemeyen özel okullarda göndermek isteyen velilerin yıllık en az 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/ilber-ortayli-ozel-okul-ogretmenleri-velilerin-cahilane-mudahalelerini-dinlemek-zorunda-kaliyor-1083984980.html
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özel okul ücretleri,alman okulu fiyat,fransız okulları fiyat
özel okul ücretleri,alman okulu fiyat,fransız okulları fiyat

Özel okul fiyatları katlandı: Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor

09:52 04.07.2024
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Özel okul ücretlerinde artış durdurulamıyor. Servis, kırtasiye ve yemek gibi ek hizmetlerin eklenmesiyle bazı okullarda yıllık maliyet 1 milyon lirayı da geçiyor. Maliyetin yüksek meblağlara ulaşması, devlet okullarına talebi artırdı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı.
Tercih süreci devam ederken ister devlet ister özel olsun öğrencilerin ailelerinin arayışları sürüyor.
Özellikle de özel okullarda fiyatlar dikkat çeken seviyelere çıktı. NTV'nin haberine göre bazı okulların fiyatı yıllık 1 milyon liraya ulaştı.
Fiyatlar tercihlere de yansıyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında özel okullara giden öğrenci sayısı azalırken devlet okullarına talep arttı.

'Herkes haklı'

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, okulların yıl içindeki giderleri ve masrafları için yüzde 300'e yakın artış talep edebildiklerinden bahsetti. Gültekin, okulların talep ettiği zamdan öğretmenlerin yararlanamadığını ve bunun en büyük sorunların başında geldiğini dile getirip "Ne yazık ki bu da karşımıza çıkmıyor. Veli, öğretmen ve işletme açısından sorun var. Hepsi haklı..." dedi.

Fiyatlar tüm okullarda katlandı

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı yüzde 100’den fazla artışla 975 bin liraya,
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde 370 bin liradan 953 bin liraya,
Özel Alman Lisesi’nin fiyatı da 4 kattan fazla artışla 905 bin liraya çıktı.
Fransız liselerinde ücretler 800 bin lirayı aştı.
Çocuğunu LGS puanı istemeyen özel okullarda göndermek isteyen velilerin yıllık en az 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
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İlber Ortaylı: Özel okul öğretmenleri velilerin cahilane müdahalelerini dinlemek zorunda kalıyor
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