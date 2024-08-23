https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kursk-bolgesi-sakini-oglunun-ukrayna-ordusunun-bombardimani-sirasinda-yaralandigi-olayi-anlatti-1087199109.html

Kursk bölgesi sakini, oğlunun Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında yaralandığı olayı anlattı

Kursk bölgesi sakini, oğlunun Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında yaralandığı olayı anlattı

Sputnik Türkiye

Hamile karısı Ukraynalı bir asker tarafından vurulan Kursk bölgesinin Suca ilçesi sakini Artyom Kuznetsov, o gün henüz iki yaşına girmemiş oğulları Matvey'in... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T20:26+0300

2024-08-23T20:26+0300

2024-08-23T20:26+0300

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6 Ağustos'ta Artyom, 28 yaşındaki eşi Nina, oğlu ve kayınvalidesi ile Kursk bölgesinin Kurilovka köyünden iki araçla tahliye oldu. Bölgeden ayrılırken, siyah gözlüklü ve üzerinde mavi band olan kask takmış Ukraynalı bir asker otomatik tüfekle üzerlerine ateş açtı. Artyom'un aracı ‘ızgaralı’ olduğundan kurşunlar ona isabet etmedi, sadece bir parça şakağını ve kaşını çizdi. Eşinin kullandığı ikinci araca da ateş açıldı. Ölümcül yaralar alan kadın, Artyom’un daha sonra götürdüğü haztanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.Artyom, olayı şu sözlerle anlattı: “Yola çıkarken Matyuşa (Matvey) çocuk koltuğunda uykuya dalmaya başlıyor ve kayınvalidem onu kucağına alıyor. Geçerlerken Matvey'den kanlar aktığını görüyor ve ‘Nina, Nina, Matvey yaralandı!’ diye bağırıyor. Ve Nina’nın da bilincini kaybetmiş durumda olduğunu görüyor.”O sırada aracı kullanan kızının bilincini kaybettiğini gören kadın, aracı durdurmak için direksiyonu çeviriyor ve kasıtlı olarak Artyom'un aracına çarpıyor. Artyom hemen araçtan dışarı çıkarak "Matyuşa’ı salona, ​​Matyuşa’yı salona!" diye bağırıyor. Daha sonra sürücü kapısını açtığında ‘Nina'nın yattığını ve hırıldadığını’ görüyor.Kayınvalidesi yaralı çocuğu alıp Artyom'un aracına biniyor. Artyom, ölümcül yaralar alan karısını alıp arka koltuğa oturtuyor ve Suca hastanesine götürüyor. Karısı kurtarılamıyor. Ancak doktorlar çocuğa ilk yardımı sağlamalarının ardından onu ambulansla Kursk'a, ameliyat edildiği çocuk kliniğine götürüyor.Çocuğunun durumunun iyi olduğunu belirten Artyom, şöyle devam etti. “Şu anda kendini çok iyi hissediyor, keyfi yerinde, neşeli. Yaralar almıştı ... omzunda bir şarapnel parçası vardı, aynı şekilde sırtında da derin bir şarapnel vardı, işte sırtında, en derini olanı. Kıçında da şarapnel kesikleri var, kıçın olduğu yerde de derin bir yara var, neredeyse böbreğe kadar gidecekti."Artyom’a göre, çocuğa camlar değil, aracın kaportasından çıkan parçalar isabet etti. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve çocuğun hayatının tehlikede olmadığı konusunda güvence verdi.Matvey şu anda babasının ailesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor. Bütün aile çocuğa büyük bir sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. Artyom, oğlu Matvey'in ve babasına olan sevgisinin en büyük desteği haline geldiğini ve bu sayede manevi açıdan ayakta kalmayı başardığını belirtti. Artyom, bundan böyle artık oğlu için yaşayacağını söyledi. Şu anda Artyom, karısı Nina'nın cenazesini alıp toprağa vermek için uğraşıyor ve ardından oğluyla birlikte Kursk bölgesinden ve hayatını ‘öncesi’ ve ‘sonrası’ olarak ikiye ayıran o korkunç günün anılarından uzaklaşıp Moskova'ya yakın bir yere yerleşmeyi planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/suca-sakini-ukraynali-asker-esimi-kursuna-dizerek-oldurdu-1087150470.html

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Kursk bölgesi sakini, oğlunun Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında yaralandığı olayı anlattı Sputnik Türkiye Kursk bölgesi sakini, oğlunun Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında yaralandığı olayı anlattı 2024-08-23T20:26+0300 true PT0M44S

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