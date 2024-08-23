https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kirim-kalkinma-vakfi-baskani-sel-zelenskiyin-ekumenik-aciklamasi-provokasyon-1087181471.html
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Zelenskiy’in ekümenik açıklaması provokasyon
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Zelenskiy’in ekümenik açıklaması provokasyon
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği olan Bartholomeos’u ekümenik ilan etmesine... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T13:49+0300
2024-08-23T13:49+0300
2024-08-23T13:49+0300
politika
ünver sel
türk kırım kalkınma vakfı
vladimir zelenskiy
ukrayna
ortodoks kilisesi
rusya ortodoks kilisesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği I. Bartholomeos’u 'ekümenik patrik' olarak niteledi. Zelenskiy’in açıklamalarına tepkiler arka arkaya geldi.Zelensiy’in açıklamalarına bir tepki de Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel’den geldi. Sel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:‘Bartholomeos ekümenik değildir’Zelenskiy’in açıklamaları ve patrikhanenin attığı adımları provokatif adımlar olarak değerlendiren Sel sözlerini şöyle sürdürdü:‘Zelenskiy’in meşruiyeti tartışmalı’Zelenskiy’in meşruiyetinin de tartışmalı olduğuna dikkat çeken Ünver Sel, “E tabi şimdi açıklamalarıyla gündemimize oturan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin de ne kadar meşru bir lider olduğu da sorgulanmalıdır. Normal şartlarda bilindiği gibi Ukrayna'da seçimler düzenlenmesi gerekiyordu. Zelenskiy aldığı kararla seçimleri erteledi. Dolayısıyla sözlerinin uluslararası hükümlülüğü tartışmalıdır. Bunu da dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.‘Lozan’ı tanımıyor’Lozan Anlaşmasını hatırlatan Ünver Sel, “Ancak tabi ki Türkiye Cumhuriyeti, resmi olarak Ukrayna’dan bir cevap beklemelidir. Zelenskiy'nin sözleri Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine açık bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel güvencesi Lozan Antlaşması'dır ve Zelenskiy yaptığı açıklamalar neticesinde Lozan'ı tanımadığını açıkça belirtiyor” değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bartholomeos-gerilimi-artiyor-zelenskiy-kendine-ozgu-bir-ortodoksluk-ozleminde-1087139146.html
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fener rum patrikhanesi ekümenik, fener rum patriği bartholomeos, ekümenik ne demek, ekümenik patrik ne demek, ortodoks patrik, lozan antlaşması nedir
fener rum patrikhanesi ekümenik, fener rum patriği bartholomeos, ekümenik ne demek, ekümenik patrik ne demek, ortodoks patrik, lozan antlaşması nedir
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Zelenskiy’in ekümenik açıklaması provokasyon
Özel
Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği olan Bartholomeos’u ekümenik ilan etmesine tepkiler sürüyor. Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel Zelenskiy yaptığı açıklamalarla Lozan'ı tanımadığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy,
İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği I. Bartholomeos’u 'ekümenik patrik' olarak niteledi. Zelenskiy’in açıklamalarına tepkiler arka arkaya geldi.
Zelensiy’in açıklamalarına bir tepki de Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel’den geldi. Sel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yaşanan son gelişmeler ülke coğrafyamız etrafındaki mücadelenin yalnızca jeopolitik bir mücadele olmadığını; aynı zamanda teopolitik bir cephe de olduğunu açıkça ortaya çıkardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin açıklamaları, Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos'un eylemleri ve diğerleri bunu idrak etmemizi kolaylaştırdı.
Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve Lozan hükümlerini hiçe sayarak sözde "ekümenik" sıfatıyla Ukraynalılara 'tomos beratı' verdi ve Ukrayna Kilisesine kendi kendilerini yönetme hakkını tanıdı. Bilindiği gibi o tarihten beri Ukrayna Kilisesi, Rus Kilisesi'nden ayrıdır. Bu iki kardeş ülke uzun zamandır birlikteyken Batılı merkezlerin kışkırtmalarıyla bugün düşman iki kardeş ülke haline geldi. İnanç olarak bile ayrıştırılmaya çalışılıyor. Yaşananları geniş perspektiften değerlendirmek gerekiyor.”
‘Bartholomeos ekümenik değildir’
Zelenskiy’in açıklamaları ve patrikhanenin attığı adımları provokatif adımlar olarak değerlendiren Sel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tabi bizim için daha önemli olan kısım Fener Rum Kilisesi hususundadır. Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos, iddia edildiği gibi "ekümenik" değildir. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Fener Rum Kilisesi başına buyruk hareketleri ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tanımamasıyla; adeta bir paralel devlet haline geldi desek abartmış olmayız. Ekümenik iddiasında bulunan Başpapaz Bartholomeos, ihanet içindedir. Bartholomeos Un gerçekleştirdiği eylemler sorunludur.
Örneğin: 15 Ağustos'ta Trabzon'da Sümela Manastırı'nda bir ayin düzenlemek istedi. Bir müzede ayin düzenlemek sizce doğru mu? Bu tamamen provokatif bir eylemdir. Türkiye Cumhuriyeti, inançları ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarına ibadetlerini özgürce yerine getirmesine olanak sağlıyor. Ancak müzede ayin olmaz. Hele ki Trabzon'un Fethi münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikler sırasında hiç olmaz. Fener Rum Kilisesi ve Başpapazı Bartholomeos'un eylemleri kabul edilebilir değildir ve kanunlarımıza aykırıdır."
‘Zelenskiy’in meşruiyeti tartışmalı’
Zelenskiy’in meşruiyetinin de tartışmalı olduğuna dikkat çeken Ünver Sel, “E tabi şimdi açıklamalarıyla gündemimize oturan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin de ne kadar meşru bir lider olduğu da sorgulanmalıdır. Normal şartlarda bilindiği gibi Ukrayna'da seçimler düzenlenmesi gerekiyordu. Zelenskiy aldığı kararla seçimleri erteledi. Dolayısıyla sözlerinin uluslararası hükümlülüğü tartışmalıdır. Bunu da dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Lozan Anlaşmasını hatırlatan Ünver Sel, “Ancak tabi ki Türkiye Cumhuriyeti, resmi olarak Ukrayna’dan bir cevap beklemelidir. Zelenskiy'nin sözleri Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine açık bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel güvencesi Lozan Antlaşması'dır ve Zelenskiy yaptığı açıklamalar neticesinde Lozan'ı tanımadığını açıkça belirtiyor” değerlendirmesini yaptı.