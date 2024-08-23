Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Zelenskiy’in ekümenik açıklaması provokasyon

“Yaşanan son gelişmeler ülke coğrafyamız etrafındaki mücadelenin yalnızca jeopolitik bir mücadele olmadığını; aynı zamanda teopolitik bir cephe de olduğunu açıkça ortaya çıkardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin açıklamaları, Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos'un eylemleri ve diğerleri bunu idrak etmemizi kolaylaştırdı.

Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve Lozan hükümlerini hiçe sayarak sözde "ekümenik" sıfatıyla Ukraynalılara 'tomos beratı' verdi ve Ukrayna Kilisesine kendi kendilerini yönetme hakkını tanıdı. Bilindiği gibi o tarihten beri Ukrayna Kilisesi, Rus Kilisesi'nden ayrıdır. Bu iki kardeş ülke uzun zamandır birlikteyken Batılı merkezlerin kışkırtmalarıyla bugün düşman iki kardeş ülke haline geldi. İnanç olarak bile ayrıştırılmaya çalışılıyor. Yaşananları geniş perspektiften değerlendirmek gerekiyor.”