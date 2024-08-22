Bartholomeos gerilimi artıyor: ‘Zelenskiy kendine özgü bir Ortodoksluk özleminde’

“Rusya ve Ukrayna arasında uzun süreden beri devam eden bir savaş var. Tabii Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sadece askeri açıdan değerlendirmemek lazım. Bunun dini ve kültürel boyutları var. Her şeyden önce Zelenskiy'nin bu açıklamasını anlamak için, Moskova Patrikliği ile İstanbul Rum Patrikliği arasında yürütülen iktidar mücadelesini anlamak lazım. Moskova Patrikliği İstanbul Patrikliği'nin ekümeniklik iddiasını, yani bütün Ortodoks dünyasının dini lideri olma, ruhani lideri olma iddiasını reddediyor. Buna karşılık İstanbul Patrikhanesi kendisinin ekümenik yani bütün Ortodoks dünyasının lideri olduğunu ifade ediyor. Aslında Zelenskiy İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ekümenik olarak ifade etmek ile Moskova'nın dini liderliğine karşı İstanbul'daki patrikliğin ekümeniklik yani Ortodoks dünyasının lideri olma iddiasını tanıdığını ve onun yanında olduğunu göstermek istiyor. Tabii İstanbul'daki Rum Patrikliği her ne kadar Fatih Kaymakamlığı'na bağlı sadece İstanbul'daki Rumları temsil eden bir dini kurum olarak gözükse de Patrik, Patrikhane ekümenik sıfatını fiilen kullanıyor. Zelenskiy'nin Patrik'le yaptığı görüşme ve özellikle ekümenik sıfatını kullanması dini açıdan Rusya'ya bir cevap anlamı taşıyor. Rusya'nın bu savaşta dini açıdan önünü kesme, Rusya'nın özellikle kendi Müslüman toplumuyla geliştirmek istediği olumlu ilişkileri tartıştırmak gibi bir amaca hizmet ediyor.”