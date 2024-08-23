Kara yollarında son durum: FSM Köprüsü’nde çalışma var

Türkiye
KPSS sonuçları açıklandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de çiftçi eylemleri yayılıyor: ‘Tarımda önemli bir krizle karşı karşıyayız’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İş kazalarında bugün iş güveninliği uzmanının önemini konuşuyoruz
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci anlatıyor: Ateşkes sürecinde son durum ne?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Zelenskiy'nin bu açıklaması neredeyse savaşa sebebiyet vermektir. Toprak bütünlüğümüz hedef alınmıştır'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
17:39
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:26
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
07:09
4 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
07:20
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
07:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
08:10
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kara-yollarinda-son-durum-fsm-koprusunde-calisma-var-1087170748.html
Kara yollarında son durum: FSM Köprüsü’nde çalışma var
Kara yollarında son durum: FSM Köprüsü’nde çalışma var
Sputnik Türkiye
Bolu Dağı geçişi D-100 yoluna yönlendirilirken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. FSM, Cuma ve Pazar günleri hariç... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T09:23+0300
2024-08-23T09:35+0300
türkiye
kara yolları
yol çalışması
yol
karayolları genel müdürlüğü
otoyol
fatih sultan mehmet köprüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1e/1058129748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9bb59cca4a3e988977ece47ac6f641fd.jpg
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde yürütülen altgeçit köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.Darende-Malatya yolunun 40-43. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.Artvin Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde tünel ve drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.Trafik işaret ve işaretçilerine dikkatAlanya Gazipaşa yolunun 36-39. kilometrelerinde, Erzincan-Demirözü yolunun ise 3-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun 2-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/tabelalar-yine-degisti-benzine-indirim-geldi-mazot-fiyatlari-da-degisecek-mi-1087168778.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1e/1058129748_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ef595b8d6b92103d9db10ab2880b03c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kara yolları, yol çalışması, yol, karayolları genel müdürlüğü, otoyol, fatih sultan mehmet köprüsü
kara yolları, yol çalışması, yol, karayolları genel müdürlüğü, otoyol, fatih sultan mehmet köprüsü

Kara yollarında son durum: FSM Köprüsü’nde çalışma var

09:23 23.08.2024 (güncellendi: 09:35 23.08.2024)
© AAOtoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA
Abone ol
Bolu Dağı geçişi D-100 yoluna yönlendirilirken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. FSM, Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.
Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde yürütülen altgeçit köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Darende-Malatya yolunun 40-43. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde tünel ve drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat

Alanya Gazipaşa yolunun 36-39. kilometrelerinde, Erzincan-Demirözü yolunun ise 3-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun 2-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
EKONOMİ
Tabelalar yine değişti, benzine indirim geldi: Mazot fiyatları da değişecek mi?
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала