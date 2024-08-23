https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kara-yollarinda-son-durum-fsm-koprusunde-calisma-var-1087170748.html

Kara yollarında son durum: FSM Köprüsü’nde çalışma var

Kara yollarında son durum: FSM Köprüsü’nde çalışma var

Sputnik Türkiye

Bolu Dağı geçişi D-100 yoluna yönlendirilirken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. FSM, Cuma ve Pazar günleri hariç... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T09:23+0300

2024-08-23T09:23+0300

2024-08-23T09:35+0300

türkiye

kara yolları

yol çalışması

yol

karayolları genel müdürlüğü

otoyol

fatih sultan mehmet köprüsü

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Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde yürütülen altgeçit köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.Darende-Malatya yolunun 40-43. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.Artvin Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde tünel ve drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.Trafik işaret ve işaretçilerine dikkatAlanya Gazipaşa yolunun 36-39. kilometrelerinde, Erzincan-Demirözü yolunun ise 3-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun 2-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/tabelalar-yine-degisti-benzine-indirim-geldi-mazot-fiyatlari-da-degisecek-mi-1087168778.html

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kara yolları, yol çalışması, yol, karayolları genel müdürlüğü, otoyol, fatih sultan mehmet köprüsü