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İstanbul Havalimanı'nda tedbirler artırıldı: Afrika'dan gelen uçuşlar M çiçeği virüsü nedeniyle yakın takibe alındı
İstanbul Havalimanı'nda tedbirler artırıldı: Afrika'dan gelen uçuşlar M çiçeği virüsü nedeniyle yakın takibe alındı
Sputnik Türkiye
Dünyada M Çiçeği virüsüne karşı tedbirler artırılırken, İstanbul Havalimanı'nda virüsün sık görüldüğü Kongo ve çevresindeki 11 Afrika ülkesinden yapılan... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T12:11+0300
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türkiye
maymun çiçeği virüsü
türkiye
kongo
istanbul havalimanı
türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan edilen M Çiçeği virüsünün görülme sıklığı ve görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Virüs, başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere Afrika kıtasında ayrıca Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'da görüldü.O ülkelerden gelen yolcular yakından izleniyorTürkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü de, İstanbul Havalimanı'nda virüse karşı bazı önlemler aldı. Özellikle hastalığın yoğun görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile çevresindeki 11 ülkeden gelen uçaklar ve Türkiye'ye giriş yapan yolcular yakından izleniyor.'Şüpheli vakaları izole alanlarımızda bekletiyoruz'Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, DSÖ'nün hastalığı küresel acil durum ilan etmesinin ardından uçuşları izlemeye aldıklarını söyledi.İstanbul Havalimanı'nda 7/24 görev yapan sağlık ekibi olduğunu ve tüm denetimlerin titizlikle yapıldığını vurgulayan Kavak, şöyle konuştu:Teşhiste en büyük kriterin döküntü olduğunu dile getiren Kavak, "Geçmişini sorguluyoruz. O bölgeden seyahat var mı ya da o bölgede daha önce bulunmuş mu? Ateş bulgusu var mı, enfeksiyon var mı? Bir de lenf bezlerinde şişme bu hastalığın belirtisi. Bu tip şüpheli vakaları izole alanlarımızda bekletiyoruz, daha sonra sağlık ekiplerimiz muayenelerini yapıyor." dedi.Kavak, bu yönde belirtileri bulunan hastaların, şüphelenilmesi halinde sağlık ekiplerince daha önceden belirlenmiş hastaneye sevk edileceğini bildirdi.Sahada çalışan personelden de konuya ilişkin yoğun soru aldıklarını anlatan Kavak, İstanbul Havalimanı'nda tüm havacılık paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda hastalıkla ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi.'Solunum yoluyla bulaşmadığı için biraz daha rahatız'Kavak, bilimsel verilerle değerlendirildiğinde hastalığın şu an için salgına dönüşme ihtimali bulunmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:"Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. Solunum yoluyla da bulaşmadığı için biraz daha rahatız. Korunmanın en önemli yolu yakın temastan kaçınmak ve bu tür lezyonları olan kişilere çıplak elle dokunmamak. İmmün sistemi zayıf olanların risk altında olduğu yayımlandı. Vakalar 2 ile 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Çiçek aşısının yüzde 95 koruyucu olduğunu Prof. Dr. Ateş Kara hocamız toplantıda ifade etti. O bölgede monkeypox aşısı da var. O bölgede aşılamanın hızlandığını da duyuyoruz."Havalimanı ve uçaklarda maske takma, eldiven giyme benzeri önlem zorunluluğu bulunmadığını dile getiren Kavak, bu konuda sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/saglik-bakanligi-acikladi-m-cicegi-hakkinda-en-cok-sorulan-11-soru-ve-yanitlari-1087009315.html
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maymun çiçeği virüsü, türkiye, kongo, istanbul havalimanı, türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü
maymun çiçeği virüsü, türkiye, kongo, istanbul havalimanı, türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü

İstanbul Havalimanı'nda tedbirler artırıldı: Afrika'dan gelen uçuşlar M çiçeği virüsü nedeniyle yakın takibe alındı

12:11 23.08.2024 (güncellendi: 12:17 23.08.2024)
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT
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Dünyada M Çiçeği virüsüne karşı tedbirler artırılırken, İstanbul Havalimanı'nda virüsün sık görüldüğü Kongo ve çevresindeki 11 Afrika ülkesinden yapılan uçuşlar yakın takibe alındı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan edilen M Çiçeği virüsünün görülme sıklığı ve görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Virüs, başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere Afrika kıtasında ayrıca Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'da görüldü.

O ülkelerden gelen yolcular yakından izleniyor

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü de, İstanbul Havalimanı'nda virüse karşı bazı önlemler aldı. Özellikle hastalığın yoğun görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile çevresindeki 11 ülkeden gelen uçaklar ve Türkiye'ye giriş yapan yolcular yakından izleniyor.

'Şüpheli vakaları izole alanlarımızda bekletiyoruz'

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, DSÖ'nün hastalığı küresel acil durum ilan etmesinin ardından uçuşları izlemeye aldıklarını söyledi.
İstanbul Havalimanı'nda 7/24 görev yapan sağlık ekibi olduğunu ve tüm denetimlerin titizlikle yapıldığını vurgulayan Kavak, şöyle konuştu:
"Demokratik Kongo'dan gelen uçakların kapısına kadar gidip sorgulama yapıyoruz. Seyahat süresince herhangi bir hastalığı olan, döküntülü, ateşli bir yolcunun olup olmadığını sorguluyoruz. Onun dışında çevre 11 ülkenin uçuşlarını da online takip ediyoruz. Herhangi bir şüpheli durum olması durumunda da bu uçaklarda gerekli kontroller yapılıyor.​​​​ İstanbul Havalimanı'nda şu ana kadar herhangi bir maymun çiçeği vakasına rastlamadık. Zaman zaman olası olduğu düşünülen şüpheli yolcular gündemimize geldi ve bu yolcular incelendi. Bu yolcuların hiçbirinde maymun çiçeği olduğunu düşünmediğimiz için seyahatlerine izin verdik."
Teşhiste en büyük kriterin döküntü olduğunu dile getiren Kavak, "Geçmişini sorguluyoruz. O bölgeden seyahat var mı ya da o bölgede daha önce bulunmuş mu? Ateş bulgusu var mı, enfeksiyon var mı? Bir de lenf bezlerinde şişme bu hastalığın belirtisi. Bu tip şüpheli vakaları izole alanlarımızda bekletiyoruz, daha sonra sağlık ekiplerimiz muayenelerini yapıyor." dedi.
Kavak, bu yönde belirtileri bulunan hastaların, şüphelenilmesi halinde sağlık ekiplerince daha önceden belirlenmiş hastaneye sevk edileceğini bildirdi.
Sahada çalışan personelden de konuya ilişkin yoğun soru aldıklarını anlatan Kavak, İstanbul Havalimanı'nda tüm havacılık paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda hastalıkla ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

'Solunum yoluyla bulaşmadığı için biraz daha rahatız'

Kavak, bilimsel verilerle değerlendirildiğinde hastalığın şu an için salgına dönüşme ihtimali bulunmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. Solunum yoluyla da bulaşmadığı için biraz daha rahatız. Korunmanın en önemli yolu yakın temastan kaçınmak ve bu tür lezyonları olan kişilere çıplak elle dokunmamak. İmmün sistemi zayıf olanların risk altında olduğu yayımlandı. Vakalar 2 ile 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Çiçek aşısının yüzde 95 koruyucu olduğunu Prof. Dr. Ateş Kara hocamız toplantıda ifade etti. O bölgede monkeypox aşısı da var. O bölgede aşılamanın hızlandığını da duyuyoruz."
Havalimanı ve uçaklarda maske takma, eldiven giyme benzeri önlem zorunluluğu bulunmadığını dile getiren Kavak, bu konuda sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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