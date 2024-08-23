https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1087190584.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı. Saat... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:02+0300
2024-08-23T16:02+0300
2024-08-23T16:02+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Kahramanmaraş’ta saat 14.59’da deprem meydana geldi. AFAD merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7,05 kilometre derininde gerçekleşti.
türkiye
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deprem, kahramanmaraş, göksun, deprem son dakika
deprem, kahramanmaraş, göksun, deprem son dakika
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı. Saat 14.59’da meydana gelen deprem, 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kahramanmaraş’ta saat 14.59’da deprem meydana geldi. AFAD merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7,05 kilometre derininde gerçekleşti.