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İngiltere'de kan dağıtımı için dronlar kullanılacak
İngiltere'de kan dağıtımı için dronlar kullanılacak
Sputnik Türkiye
İngiltere'de kan torbalarının ulaşımı artık dronlar ile yapılabilir. Yapılan denemede iki hastane arası dronla taşınan kan torbaları hedefe hiçbir zarar... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T10:48+0300
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yaşam
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İngiltere'de bir ulaşım şirketi, iki hastane arasında kan ihtiyacını karşılamak için kullanılan karayolu ulaşımına daha hızlı ve etkili bir çözüm getirdi.İngiltere Northumberland'deki iki birbirinden uzak hastane arasında uçurulan dronda 10 paket kan örnekleri taşındı. Tesisler arasındaki 68 kilometrelik bir yol, karayolu ulaşımına göre yedi dakika daha kısaldı.Araştırmacılar, dron ile taşınan kanın kalitesinin etkilenmediğini bildirdi. Laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucu kan hücrelerinde fark edilir bir hasar veya potasyum seviyelerinde düşüklük gözlemlenmedi.Yapılan bu deneme uçuşuyla, kanın hastanelere daha hızlı, kolay ve hasarsız bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor. İngiltere'de her gün kan nakli ve ameliyatlar için yaklaşık 5 bin torba kana ihtiyaç duyuluyor, kan bağışçıların ve hastaların arasındaki mesafenin birbirinden kilometrelerce uzak olması nedeniyle kan naklinde zamanla yarışılıyor.Bu ulaşım şekli Ruanda Cumhuriyeti'nde senelerdir uygulanıyorAfrika'da bulunan Ruanda'da sekiz sene öncesine kadar nükseden büyük problemlerden biri kan nakliydi. Ülkede 12 milyondan fazla insan barınıyor ve Ruandalıların çoğu kırsal bölgelerde ikamet ediyor.ABD, İngiltere gibi nüfusun yüzde 80'i kan bankaları ve hastanelerin olduğu şehir merkezlerinde kümelenirken, Ruanda halkı için bu mümkün değil. Ülkenin dağlık bir alanda olması, kan torbalarının yolculuğunu büyük ölçüde kötü etkiliyor. Yüksek sıcaklık ve engebeli yollar kan torbalarının bozulmasına neden oluyor.2016 yılından itibaren kullanıma başlanan dronla kan teslimatıyla, Ruanda'da günde bin teslimata kadar yapabiliyor.
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drone, hastane, kan bağışı, kan örneği, kan testi, ingiltere, ruanda, afrika
drone, hastane, kan bağışı, kan örneği, kan testi, ingiltere, ruanda, afrika

İngiltere'de kan dağıtımı için dronlar kullanılacak

10:48 23.08.2024
© AADrone, ayçiçeği tarlası
Drone, ayçiçeği tarlası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA
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İngiltere'de kan torbalarının ulaşımı artık dronlar ile yapılabilir. Yapılan denemede iki hastane arası dronla taşınan kan torbaları hedefe hiçbir zarar görmeden ulaşıyor. Kan değerlerinde bozulma gözlenmediğini bildiren araştırmacılar, acil durumlarda ihtiyaç dahilinde hızla ulaşan kan torbalarını kullanabilecek.
İngiltere'de bir ulaşım şirketi, iki hastane arasında kan ihtiyacını karşılamak için kullanılan karayolu ulaşımına daha hızlı ve etkili bir çözüm getirdi.
İngiltere Northumberland'deki iki birbirinden uzak hastane arasında uçurulan dronda 10 paket kan örnekleri taşındı. Tesisler arasındaki 68 kilometrelik bir yol, karayolu ulaşımına göre yedi dakika daha kısaldı.
Araştırmacılar, dron ile taşınan kanın kalitesinin etkilenmediğini bildirdi. Laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucu kan hücrelerinde fark edilir bir hasar veya potasyum seviyelerinde düşüklük gözlemlenmedi.
Yapılan bu deneme uçuşuyla, kanın hastanelere daha hızlı, kolay ve hasarsız bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor. İngiltere'de her gün kan nakli ve ameliyatlar için yaklaşık 5 bin torba kana ihtiyaç duyuluyor, kan bağışçıların ve hastaların arasındaki mesafenin birbirinden kilometrelerce uzak olması nedeniyle kan naklinde zamanla yarışılıyor.

Bu ulaşım şekli Ruanda Cumhuriyeti'nde senelerdir uygulanıyor

Afrika'da bulunan Ruanda'da sekiz sene öncesine kadar nükseden büyük problemlerden biri kan nakliydi. Ülkede 12 milyondan fazla insan barınıyor ve Ruandalıların çoğu kırsal bölgelerde ikamet ediyor.
ABD, İngiltere gibi nüfusun yüzde 80'i kan bankaları ve hastanelerin olduğu şehir merkezlerinde kümelenirken, Ruanda halkı için bu mümkün değil. Ülkenin dağlık bir alanda olması, kan torbalarının yolculuğunu büyük ölçüde kötü etkiliyor. Yüksek sıcaklık ve engebeli yollar kan torbalarının bozulmasına neden oluyor.
2016 yılından itibaren kullanıma başlanan dronla kan teslimatıyla, Ruanda'da günde bin teslimata kadar yapabiliyor.
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