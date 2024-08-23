İlk maçlar tamamlandı: UEFA Konferans Ligi play-off turunda sonuçlar nedir, rövanç maçları ne zaman?
01:45 23.08.2024 (güncellendi: 01:48 23.08.2024)
© AA / Trabzonspor KulübüUEFA Konferans Ligi play-off turunda kaleci Uğurcan Çakır antrenmanda
© AA / Trabzonspor Kulübü
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UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları perşembe günü itibariyle tamamlandı. Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleriyle berabere kaldığı maçların rövanş karşılaşmaları 28-29 Ağustos'ta oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olarak bilinen UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'le, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar ise şöyle:
Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 1-0
Legia (Polonya) - Drita (Kosova): 2-0
Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan): 2-2
Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-3
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan): 6-0
Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-0
Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan): 2-0
Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya): 1-2
Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya): 2-0
CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra): 5-0
Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1
Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan): 3-3
Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya): 0-2
Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1
Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-6
Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 2-2
St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir: 0-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-1
St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor: 0-0
Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1
Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre): 2-0
Rövanş karşılaşmaları 28-29 Ağustos'ta oynanacak.