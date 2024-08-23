https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ilk-maclar-tamamlandi-uefa-konferans-ligi-play-off-turunda-sonuclar-nedir-rovanc-maclari-ne-zaman-1087166932.html

İlk maçlar tamamlandı: UEFA Konferans Ligi play-off turunda sonuçlar nedir, rövanç maçları ne zaman?

İlk maçlar tamamlandı: UEFA Konferans Ligi play-off turunda sonuçlar nedir, rövanç maçları ne zaman?

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları perşembe günü itibariyle tamamlandı. Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleriyle berabere kaldığı maçların... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T01:45+0300

2024-08-23T01:45+0300

2024-08-23T01:48+0300

spor

uefa avrupa konferans ligi

uefa konferans ligi

maç

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olarak bilinen UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'le, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kaldı.Alınan sonuçlar ise şöyle:Rövanş karşılaşmaları 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/trabzonspor-st-gallen-ile-0-0-berabere-kaldi-1087163696.html

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uefa avrupa konferans ligi, uefa konferans ligi, maç